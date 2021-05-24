En basit haliyle 2021 yılının Mayıs ayı döviz kuru 1 $=8,24 TL üzerinden işlem görüyorken 2020 yılında bu miktar 6,90 TL civarındaydı. Sadece 1 yılda dolar kuru Türkiye’de neredeyse 1,5 TL civarında artmış durumda. Bazı durumlarda kurdaki oynaklık bir gün içerisinde bile inanılmaz düzeylere çıkabiliyor.

Bu durum tabii ki ülkemiz ekonomisi için iyi bir durum değil. Ancak bu kur farklılıkları da kur düzeyi bu kadar oynak olunca bir short trade şansı yaratıyor.

Bu yazımızda 2021 Türkiye’sinde dolar veya DXY yani ABD doları endeks değeri üzerinden trade yaparken basitçe nelere dikkat etmek gerekir ve hangi noktalara odaklanmak lazımdır konularına değinmek istiyoruz. Daha fazla uzatmadan başlayalım.

DXY nedir?

Aslına bakılırsa çok da karmaşık bir kavram değildir. ABD dolarının 6 farklı para birimi cinsinden değerini ortaya koyan bir endeks olarak adlandırılabilir.

DXY olarak belirttiğimiz bu endeks 1973 yılında Bretton Woods Anlaşması sonrasında altına endeksli dolar basma şartının sona ermesiyle birlikte ortaya çıkmış bir kavramdır. Bir nevi, ABD dolarının altın bazında değerini gösterme şartı ortadan kalktığı için DXY üzerinden doların değerini ölçme gibi bir durum ortaya çıkmıştır.

ABD dolarının endekslendiği DXY’yi içerisinde barındıran para birimleri ve endeksteki ağırlıklarını şu şekilde belirtebiliriz:

Euro (EUR): %57,6

Japon Yeni (JPY): %13,6

İngiliz Sterlini (GBP): %11,9

Kanada Doları (CAD): %9,1

İsveç Kronu (SEK): %4,2

İsviçre Frangı (CHF): %3,6

Bu 6 para birimi endekste yanlarında bulunan oranlarda yer almaktadır. Endekste 6 para birimi olmasına rağmen 24 ülkenin parasının dolar karşısındaki değerini göstermektedir. Zira, bilindiği üzere Euro, Avrupa Birliği para birimini kullanan ülkelerin ortak para birimidir.

Dolar ya da DXY ile trade yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Burada kısa da olsa trade yapmanın ne demek olduğundan bahsettikten sonra dolar trade’i ile DXY trade’i arasındaki farktan bahsedelim.

Bilindiği üzere finans piyasasında trade bir finansal varlığın dönemler arasındaki değer değişimlerine göre o varlığın değeri düşükken o varlığı alıp değeri yüksekken satarak kar etmektir. Bunu kısa vadede yaparak kar etmeye short trade, uzun vadede yaparak kar etmeye ise long trade denmektedir.

Temelde dolar veya DXY ile trade yapmak arasında bir fark yoktur. Ancak TL ile kar etmek istiyorsanız doların güncel kuru üzerinden trade yapmalısınız. Yoksa daha çok uluslararası piyasadaki durumları takip etmek ve farklı para birimlerinde özellikle DXY endeksinde yer alan para birimlerinde yatırımlarınız varsa DXY endeksi bazında yatırım yapmanız ve takibinizi ona göre yapmalısınız.

Burada dolar ya da DXY’de kazanmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken çok temel argümanlardan bahsedeceğiz. Bahsedeceğimiz argümanlar hem dolar hem de DXY ile trade yapmak isteyenlere hitap etmektedir. Yalnız TL ile kar etmek isteyenler bunları dolar için diğer para birimlerinde kar etmek isteyenler DXY sepetinde hangi para birimine yatırımı varsa o para birimi için takip edebilir.

Ancak bunlardan bahsetmeden önce sizlere analizleriyle fikir verebilecek Ares Aslan’dan bahsetmek istiyoruz. Uzun yıllardır finans sektörünün içerisinde yer alan ve hala çok saygın bir firmanın veri analisti olan Ares Aslan, uzun yılların kendisine vermiş olduğu tecrübelerini Youtube’da finans severler ile paylaşmaya başladı. DXY ve dolar trade’i ile ilgili vermiş olduğu bilgilere Youtube’dan Ares Aslan şeklinde arama yaparak erişebilirsiniz.

Finans gelişmelerini yakından takip etmek

Bilindiği üzere bir finansal varlığın değeri ona olan güvenden gelmektedir. Buna ekonomi jargonunda kredibilite adı verilmektedir.

Her ülkenin para birimi de o ülkenin bir yerde kredibilitesini gösterir. Dolayısıyla ABD finans piyasalarında yaşanan olumsuz bir gelişme, hukuki anlamda bir zayıflık göstergesi, ekonomi camiasında çok büyük çökmeler ya da tam tersi yükselmeler, doların ve DXY’in değerini doğrudan etkiler.

Bu yüzden her şeyden önce dolar ya da DXY trade’i yapmak isteyenlerin temel bazda finansal okuryazarlığa sahip olmalarında fayda bulunmaktadır.

ABD ekonomik istatistiklerini yayınlanır yayınlanmaz takip edin.

ABD dolarının değerini ABD’nin ekonomik şartlarının belirlediğini söyledik. Tabii ki dolar/TL paritesinde Türkiye ekonomisinin şartları da belirleyici olabilmektedir.

Yine de ABD, finans camiasına ait istatistikleri yakından takip etmeniz gerekmektedir.

Beklenti oluşturmayı öğrenin.

Çok meşhur bir ekonomi deyişi vardır. Yatırımcılar her zaman için beklentileri fiyatlandırır. Tabii ki bu laf her zaman için olmasa da çoğunlukla doğrudur.

Bu yüzden ekonomide olacak olaylara ilişkin doğru bir öngörü edinmeye çalışın ve olacak olayı olmadan önce fiyatlandırmaya gayret edin.

Örneğin; ABD Merkez Bankası FED’in faiz arttıracağını öngörüyorsanız dolar almanızda fayda var. Zira faiz paranın fiyatıdır ve bir paraya ilişkin faiz artınca onun değeri artmış olur.

Bu durum için bahsettiğimiz gibi ekonomik öngörülerinizi mümkün mertebe güçlendirmeye çalışmanızda fayda var.

Yine de yukarıda belirttiğimiz gibi uzun yılların tecrübesini bünyesinde barındıran Ares Aslan’ın ekonomik öngörülerine güvenebilirsiniz. Youtube’da Ares Aslan yazarak sonuçlarda çıkan videolarını takip edebilir, DXY ya da dolar short trade’i için nasıl daha fazla kazanacağınıza dair ipuçlarını yakalayabilme sanatını öğrenebilirsiniz.

İlandır.