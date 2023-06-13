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Türkiye'ye geçen yıl 300 dolar milyoneri taşındı

Rapor, Türkiye'de 1 milyon dolar ve üzeri servete sahip 44 bin 500 kişinin bulunduğunu ortaya koydu.

13 Haziran 2023 | 13:38
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Türkiye'ye geçen yıl 300 dolar milyoneri taşındı

Özel Servet Göçü Raporu 2023'e göre, geçen yıl Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 olarak gerçekleşti.

Uluslararası yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners ile özel servet göç eğilimlerini sistematik olarak izleyen New World Wealth ortaklığıyla hazırlanan "Özel Servet Göçü Raporu 2023"ün sonuçları açıklandı.

Yatırım yapılabilir serveti 1 milyon dolar veya daha fazla olan kişilere odaklanan rapora göre, Türkiye'ye geçen yıl taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu. Ülkede 1 milyon dolar ve üzeri servete sahip 44 bin 500 kişi yaşarken, dolar milyarderi sayısı 18 olarak gerçekleşti.

Bu yıl Rusya'dan 3 bin, Birleşik Krallık'tan 3 bin 200, Brezilya'dan 1.200, Hong Kong'dan 1.000, Güney Kore'den ise 800 yüksek net değerli bireyin (HNWI) çıkış yapacağı tahmin ediliyor.

Ülkeye giren milyoner sayısının çıkış yapanlardan daha fazla olacağı ülkeler arasında 5 bin 200 kişiyle Avustralya başı çekti. Net giriş sayısının Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 4 bin 500, Singapur'da 3 bin 200, İsviçre'de 1.800, Kanada'da ise 1.600 olması bekleniyor. İlk 10'da Yunanistan, Fransa, Portekiz, Yeni Zelenda ve İsrail'in de yer alması öngörülüyor.

Cazibesi hızla azalan ABD'ye yönelik göç isteği, kısmen daha yüksek vergi tehdidi nedeniyle, azalmış durumda. Ülkeye bu sene 2 bin 100 yüksek net değerli bireyin gelmesi, ülkeden çıkışların da sürmesi bekleniyor.

"Çin, en yüksek milyoner çıkışlarını görüyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Henley & Partners Üst Yöneticisi (CEO) Juerg Steffen, son 10 yılda milyoner göçünde istikrarlı bir büyüme olduğunu belirterek, rakamın 2023'te 122 bin, 2024'te ise 128 bin olmasının beklendiğini kaydetti.

Steffen, "Genel olarak, özel servet göçü eğilimleri bu yıl pandemi öncesi kalıplara dönecek gibi görünüyor; Avustralya, Kovid-19 salgınından önceki 5 yılda olduğu gibi net girişlerde en üst sırayı geri alıyor ve Çin, son 10 yılda her sene olduğu gibi, sahip olduğu en büyük net çıkışları görüyor. Dikkate değer istisnalar, eski zenginlik mıknatısları, Birleşik Krallık ve ABD'dir." ifadelerini kullandı.

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