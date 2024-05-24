TÜSİAD Başkanı Turan, KAGİDER'in konuğu oldu

KAGİDER'in; sektör liderleri, akademisyen veya ekonomistleri, alanında uzman konukları konuşmacı olarak ağırlandığı, geleneksel kahvaltı toplantılarının Mayıs ayı konuğu TÜSİAD Başkanı Orhan Turan oldu, kendisine moderatör olarak Ekonomist Dergisi Editörü Sibel Atik eşlik etti.

“Uluslararası arenada yeni iş potansiyelleri için görüşmeler yapıyoruz”

KAGİDER üyelerinin de katıldığı kahvaltı toplantısında açılış konuşmasını KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu yaptı. KAGİDER olarak Mayıs ayı faaliyetlerinden bahseden Esra Bezircioğlu, hem yurt içinde hem de yurt dışında KAGİDER’in gösterdiği çaba ve elde ettiği başarıların girişimci kadınların gücünü ve etkisini bir kez daha kanıtladığını söyledi. BM, Brüksel, Macaristan ve Ermenistan’da gerçekleştirdikleri temaslardan söz eden Başkan Bezircioğlu, “Son dönemlerde Türkiye dışında gerçekleştirdiğimiz temaslar bizler için çok değerli. Bunun için de çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Özellikle Ermenistan’daki görüşmelerinden bahseden Bezircioğlu şöyle konuştu:

“14-16 Mayıs tarihlerinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD’nin Yıllık Toplantısı için Ermenistan’daydık. “Birlikte Etki Yaratalım” temasıyla gerçekleştirilen toplantılarda, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ve EBRD Yönetim Kurulu ile bir araya geldik. Genel Sekreterimiz Yeşim Seviğ, "Gender Economic Inclusion" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Bu arada bu sene büyük bir gururu yaşıyoruz, KAGİDER EBRD’nin bu sene ilk defa kurduğu STK İcra Kuruluna dünyadan seçilen 13 dernek arasında yer alıyor.”

“Yönetimde kadın oranının artırılması şart”

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan yaptığı konuşmada, TÜSİAD olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin ekonomik büyüme, toplumsal kalkınma ve demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin çalışma hayatı, siyaset, iletişim-medya ve şiddet gibi farklı boyutlarında çok sayıda çalışma ve proje ortaya koyduk. Devam ettiğimiz tüm çalışmalarda akademi ve STK’larla işbirliğinden güç alıyoruz. KAGİDER ile yakın bir paydaş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

TÜSİAD olarak yönetimde kadın oranının artırılmasını ivmelendirmek amacıyla, kendi üyelerinden başlayarak iş dünyasını harekete geçirmek üzere bir çağrıda bulunduklarından söz eden Orhan Turan şöyle konuştu: “Yönetimde kadın temsilinin artırılması için bu alandaki ilerlemeyi takip etmeye ve çağrımızı yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte ülkemizin kalkınmasında dünya ile yarışır bir girişimcilik ekosistemine sahip olmak için kadın girişimcilerin daha fazla artması gerekiyor. Kendi yenilikçi iş fikirleriyle kadınları iş hayatında daha çok görmeliyiz.