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Twitter çöktü mü? Twitter'da erişim problemi

Twitter çöktü mü sorusu şu dakikalarda dünya genelinde internette en çok arananlar arasında. Kullanıcılar twitter'da paylaşılan linklere tıkladığında API hatası ile karşılaşıyor.

06 Mart 2023 | 20:31
Son Güncellenme: 06 Mart 2023 | 21:47
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Twitter çöktü mü? Twitter'da erişim problemi

Twitter Pazartesi akşam saatleri itibarıyla sorunlar yaşıyor. Twitter kullanıcıları platformda paylaşılan linklere tıkladığında Twitter'ın API'sinde bir sorun olduğunu belirten uzun bir hata mesajıyla karşılaşıyor.

Kullanıcılar siteyi Gizli modda ziyaret ettiklerinde veya giriş yapmadıklarında da hata aldıklarını söylüyor. Bazı kullanıcılar platforma erişemediklerini, bazıları ise görsel ve video içeriklerinin görüntülenemediğini belirtiyor. Downdetector verileri da twitter'la ilgili sorun bildiren kişi sayısında hızlı bir artış olduğunu gösteriyor.

Bu son kesinti, Elon Musk'ın ürün ekibinin önemli bir bölümünü işten çıkarmasından yaklaşık bir hafta sonra meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce benzer bir kesintinin ardından Platformer, sorunun  "bir çalışanın Twitter'ı kullanmak için hız sınırları belirleyen bir dahili hizmet için verileri yanlışlıkla silmesi" nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

 

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