Elon Musk’ın twitter’ı satın alma girişiminin ardından yeni gelişmeler var. Twitter Inc. yöneticileri Perşembe günü çalışanlara, şirketi milyarder Elon Musk’a satmak için yapılan 44 milyar dolarlık anlaşmanın planlandığı gibi ilerlediğini ve üzerinde anlaşılan hisse başına 54.20 dolarlık fiyatı yeniden müzakere etmeyeceklerini söyledi. Twitter hisseleri Bloomberg tarafından bildirilen toplantı haberleriyle yaklaşık %2 yükseldi.

Perşembe günkü çalışanlarla, satış sürecini anlatmak ve soruları yanıtlamak için kapsamlı bir şirket için toplantı yapıldı. Toplantıdaki açıklama dikkat çekici. Çünkü, geçen hafta Elon Musk, platformda gerçekte ne kadar sahte bot hesap olduğunun tespiti için anlaşmanın askıya alındığını duyurmuştu. Twitter, hesaplarının yaklaşık %5’inin spam hesap olduğunu söylerken, Elon Musk bu sayının %20’ye yakın olduğuna inanıyor. Musk, spamla nasıl mücadele ettiklerini anlatan Twitter CEO’sunun mesajına ise kaka emojisiyle yanıt vermişti.

Bloomberg’e göre, Twitter’ın üst düzey avukatı Vijaya Gadde toplantı sırasında çalışanlara “Anlaşmanın askıya alınması gibi bir şeyin olmadığını” söyledi. Ek olarak Twitter, şu anda hisse başına 54.20 dolar veya yaklaşık 44 milyar dolar olan anlaşma fiyatı üzerinde yeniden müzakere etmeyeceğini bildirdi.

Insider’ın haberine göre ise Musk, Twitter’ı satın almaktan çekiniyor olabilir veya fiyatı düşürmek isteyebilir.

Musk sözleşme imzaladığı için anlaşmadan çekilirse, Twitter’a 1 milyar dolarlık ayrılık ücreti borçlu olacak. Habere göre Musk, Twitter’ın başlangıçta söylediğinden daha fazla bot hesap olduğunu savunarak bu ayrılık ücretini ödemekten kaçınmaya çalışıyor olabilir.

Ancak Twitter, Musk’ın şirketi, üzerinde anlaşılan fiyattan satın almaya hazır olduğu konusunda kararlı görünüyor. Twitter CFO’su Ned Segal, toplantı sırasında çalışanlara, Twitter yöneticilerinin hala Musk ve ekibiyle görüştüğünü ve anlaşmayı kapatmak için onlarla “düzenli olarak” çalıştığını söyledi.

Twitter, anlaşmayı imzalama hedefinde tereddüt etmese de, üzerinde anlaşılan satın alma fiyatı ile Twitter hissesinin şu anki fiyatı arasındaki büyük farka bağlı olarak borsa gerçekleşeceğini düşünmüyor. Perşembe günü, hisseler 54.20 dolarlık anlaşma fiyatının %30 altındaydı.