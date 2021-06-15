Mikroblogging sitesi Twitter’ın kullanıcılara yeni bir seçenek sunacağı iddia edildi. Konsept aşamasında olan çalışmaya göre kullanıcılar istenmeyen mentionlardan kendilerini çıkartabilecekler.

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal paylaşım sitesi Twitter yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirketten aktarılan bilgilere göre uzun süredir birçok kullanıcı istenmeyen sohbetlerden rahatsız. Siz istemeseniz bile bir başkaları sohbete sizin adınızı yazabiliyor ve bildirimleri görmeye devam ediyorsunuz. Twitter, bu durumu sonlandırmak için adım atmaya karar vermiş gözüküyor.

Henüz fikir aşamasındaki geliştirmeye göre kullanıcılar kendilerinden bahsedilen Tweetleri sonlandırabilecek.

Yetkililerin açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla özellik tıpkı Instagram’daki fotoğraf etiketlemenin kaldırılması gibi çalışacak.

Biri sizin fotoğrafınızı etiketlediğinizde etiketi kaldırabiliyorsunuz. Burada da mention’ı kaldırabileceksiniz.

Twitter’da istenmeyen mentionları engellemek için sessize al ya da blokla seçeneği bulunuyordu.

Ancak bu durumda kullanıcıları tamamen durdurmuş oluyorsunuz.

Yeni özellikle sadece söz konusu sohbetten kaçınma imkanına sahip olacaksınız.

Ayrıca birkaç gün boyunca hesabınızı sessize almanız da mümkün olacak.