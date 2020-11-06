Doğrudan satış sektöründe ‘multi brand’ sistemiyle Ukrayna’da 2017 yılında kurulan Unice Multibrand, yeni bir yapılanmayla Türkiye pazarına da girdi.

Unice Multibrand Türkiye; Unice Multibrand’in kurucusu Sinan Şen, Türkiye’nin köklü şirketlerinden Akten Kozmetik’in ortakları Gökhan Kara ve Banu Çelikoba, Fon Kozmetik’in ortakları Yakup Atıcı ve Adlan Seçgül’ün işbirliğiyle yüzde 100 yerli bir şirket olarak 2020 yılında İstanbul’da kuruldu. Doğrudan satış sektöründe ‘multi brand’ (çoklu marka) sistemiyle Ukrayna’da 2017 yılında kurulan ve kısa sürede Ukrayna alnında lider olan Unice Multibrand, yeni bir yapılanmayla Türkiye’de hayat bulmuş oldu.

Özlem Bay Yılmaz / [email protected]

Unice Multibrand Türkiye, Unice Multibrand Ukrayna’nın know how’undan yararlanarak çalışmalarını sürdürecek. Unice Multibrand Türkiye, yola 10 bin girişimciyle çıktı, bir yıl içinde bu sayıyı 300 bin kişiye ulaştıracak. Unice Multibrand’in globalleşme çalışmaları Türkiye’den sonra Romanya, Polonya, Almanya ve Fas’ta devam edecek.

FARKI ‘MULTİ BRAND’ SİSTEMİ *

Doğrudan satış sektöründe faaliyet gösteren şirketler kendi markalarının satışını gerçekleştiriyor. Unice Multibrand Türkiye ise, tek değil pek çok markanın ürününü satışa sunuyor. Ukrayna’da olduğu gibi Türkiye’de de bir ‘ilk’ olan multi brand sistemiyle Unice Multibrand Türkiye, yepyeni bir katalog sistemi getiriyor.

Unice Multibrand Türkiye Genel Müdürü Gökhan Kara, Türkiye doğrudan satış sektörünün 2020 yılını 3 milyar TL’lik büyüklükle kapatacağına, pandemi döneminde birçok kişinin bağımsız girişimci olarak sektöre girmesiyle, Mart-Temmuz 2020 tarihleri arasında ciro bazlı olarak 2019 yılına göre yüzde 85 büyüme gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

Gökhan Kara, sektörde güçlü ve global oyuncular olsa da Türkiye’nin çok katlı pazarlama açısından halen büyük fırsatlar taşıdığını belirten Kara, “Sektördeki diğer markalardan farkımız ‘multi brand’ sistemini uyguluyor olmamız. Unice Multibrand’in Ukrayna’da uyguladığı ‘multi brand’ sistemini bazı küçük değişikliklerle Türkiye’nin yerel şartlarına uygun hale getirdik, orada edinilen deneyimleri Türkiye’ye aktarmaya başladık. Kendi ürünlerimizin yanı sıra birçok başka markanın ürünlerini tüketicilerle buluşturacağız. Sadece tek üretici değil, her üretici bir fabrika bizim için. Deneyimimiz ve güçlü ortaklık yapımızla Türkiye’deki dengeleri değiştireceğiz” diyor.

23 FARKLI MARKA *

Unice, Akten Kozmetik ve Fon Kozmetik markalı ürünlerin yanı sıra kalite sertifikalarına sahip 23 farklı markanın ürünlerine kataloğunda yer veren Unice Multibrand Türkiye; yerli üretim, doğal, kaliteli, teknolojik, insana ve çevreye saygılı ürünler, ayrıca geniş bir ürün yelpazesi vadediyor. İlki 1 Kasım 2020’de yayınlanan Unice Multibrand Türkiye kataloğunda renkli kozmetikten cilt ve saç bakım ürünlerine, parfümden sağlıklı yaşam ve ev bakım ürünlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede yaklaşık 500 ürün satışa sunuluyor. Süreç içinde ürün çeşidi bin 500’e çıkarılacak, ayda bir yayınlanacak kataloglarda yüzde 20-25 oranında yeni ürün yer alacak.