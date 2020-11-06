Temelleri Türk girişimci Batuhan Okur tarafından atılan global spor teknolojisi şirketi Rapsodo, İzmir Teknopark’taki ofisinden ABD’ye teknoloji ihraç ediyor.

Bu yıl yüzde 35’lik büyüme planlayan şirket, 2021’de 50 milyon dolar ciro hedefliyor. Bir ihtiyaçtan dolayı girişimci olan pek çok isim var.

Batuhan Okur da o isimlerden biri. Görme konusunda yaşadığı sorun, Batuhan Okur’a girişimcilik fırsatı sunuyor. ODTÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra iş hayatına ABD’de devam eden Okur, 2004 yılından sonra kariyerini Uzakdoğu’da sürdürüyor.

İki yıl Singapur’da, iki yıl da Tayvan’da çalışıyor. İkinci çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından ise seyahatleri biraz azaltmak amacıyla Singapur’a dönüp, 150 milyon dolarlık bir işi yönetmeye başlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.