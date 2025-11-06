Usta iletişimci Tanyel Yılmaz AgaOne’da

Mine to market sloganıyla altın madenciliğinden rafineye, değerli metal ticaretinden e-ticaret platformlarına geniş bir yelpazede uluslararası ölçekte hizmet sunan AgaOne, deneyimli iletişimci Tanyel Yılmaz’ı kadrosuna kattı. Yılmaz AgaOne şirketlerinin pazarlama ve iletişim faaliyetlerinden sorumlu CMO olarak görevine başladı.

Uzun yıllar medya ve iletişim sektöründe danışmanlık ve yöneticilik yapan Tanyel Yılmaz, Türkiye’nin yanı sıra Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Belçika’da da faaliyette bulunan AGA Grubunda Pazarlama, iletişim ve halkla ilişkilerden sorumlu genel müdür yardımcısı (CMO) olarak sorumluluk üstlendi. Yılmaz, AgaBullion, AgaOne, AgaKulche, Aleks Metal Rafineri (AMR), AgaDigital, AgaMX başta olmak üzere grubun tüm şirketlerindeki iletişim, ulusal ve uluslararası B2B ve B2C pazarlama ve iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak ve bu alandaki ekibi yönetecek.

Türkiye’nin önde gelen TV kanallarında muhabir, yapımcı, haber müdürlüğü ve Ankara Temsilciliği, genel yayın yönetmenliği ve köşe yazarı olarak sorumluluk üstlenen Tanyel Yılmaz, halkla ilişkiler alanında Türkiye’nin önemli şirketlerinde medya direktörlüğü, ajans başkan yardımcılığı ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde uzun yıllar İtibar Yönetimi ve Sponsorluk Yönetimi dersleri de veren Yılmaz, sivil toplum çalışmalarında da önemli sorumluluklar üstlendi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Mülkiyeliler Birliği, AKUT gibi Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında kurucu/üye olan Yılmaz, Bursa Erkek Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, İngilizce biliyor, evli ve 2 çocuk babasıdır.