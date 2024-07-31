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Usta oyuncu Genco Erkal hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Genco Erkal 86 yaşında hayatını kaybetti.

31 Temmuz 2024 | 09:10
Son Güncellenme: 31 Temmuz 2024 | 10:40
Usta oyuncu Genco Erkal hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Genco Erkal bir süredir kan kanseri ile mücadele ediyordu.

Vefat haberi sabaha karşı Genco Erkal'ın X hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Genco Erkal'ın sosyal medya hesabından Nazım Hikmet'in 'Hoşça kalın dostlarım' şiiri paylaşıldı.

Hoşça kalın 
dostlarım benim 
hoşça kalın! 
Sizi canımda 
canımın içinde, 
kavgamı kafamda götürüyorum. 
Hoşça kalın 
dostlarım benim 
hoşça kalın... 
Resimlerdeki kuşlar gibi 
dizilip üstüne kumsalın, 
mendil sallamayın bana. 
İstemez... Tek hecesiz elveda.

Nedim Saban X hesabından "Savaştığı amansız hastalığı sahnede yenmek ya da yenilecekse sahnede yenilmek istiyordu, olamadı. Dostum, ustam ama en önemlisi sahnede izlemeye doyamadığım Genco abimin yerini doldurmak çok zor olacak" diye yazdı.

Genco Erkal hakkında

İstanbul'da 28 Mart 1938'de dünyaya gelen Genco Erkal, 1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969'da Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

Erkal, 1965 yılında Nikolay Gogol'un "Bir Delinin Hatıra Defteri" adlı öyküsünü tiyatroya uyarladı ve uzun yıllar bu oyunu üç farklı yorumla sahneledi.

Sanatçı, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nazım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini de tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi.

Sinemada 1982'de "At" ve 1983'te "Faize Hücum" filmleri ile "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez ödüle değer görüldü.

 

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