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Venezuela ile Türk şirketi arasında anlaşma

Venezuela ile bir Türk şirketi arasında petrokimya, gaz ve madencilik alanlarında çeşitli anlaşmaların imzalandığı bildirildi.

09 Haziran 2024 | 07:50
Venezuela ile Türk şirketi arasında anlaşma

Başkent Karakas'taki Miraflores Sarayı'nda düzenlenen imza törenine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da katıldı. Maduro, X'ten yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Venezuela arasında kazan-kazan ortaklığı, yeni bir dünya inşa etmek ve iki ulusu daha da birleştirmek için ortak çabalar ve stratejik projelere imza atıyoruz. Bunlar petrokimya, gaz, altın ve madencilik alanında doğaya saygılı olağanüstü anlaşmalardır. Üretken bir ekonomi inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı. Yerel basında çıkan haberde, ülkenin güneyindeki Aragua eyaletinde, Türk şirketinin anlaşma kapsamında altın ve maden faaliyetleri yüreteceği belirtildi.AA

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Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Mayısta en fazla borsa kazandırdı, en çok altın kaybettirdi
70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
THY Mayıs ayı rakamlarını açıkladı
Yabancıdan son 2 yılın en sert hisse satışı
İş Yatırım’dan Sabancı Holding için bilanço analizi ve hedef fiyat
Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)
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Bir şirketten daha 'bedelsiz' kararı geldi (5 Haziran)
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