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Yabancı hisse sattı, tahvil aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 milyar 360,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

01 Ağustos 2024 | 15:20
Son Güncellenme: 01 Ağustos 2024 | 15:20
Yabancı hisse sattı, tahvil aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Temmuz haftasında net 128,5 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 1 milyar 360,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Temmuz itibarıyla 41 milyar 448 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Temmuz'da 40 milyar 588 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 12 milyar 292 milyon dolardan 13 milyar 696,5 milyon dolara, ÖST stokları da 410,9 milyon dolardan 416,6 milyon dolara yükseldi.

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FED Başkanı Powell'dan Eylül sinyali
Tarkim'den (TARKM) yeni fabrika yatırımıyla ilgili açıklama
Lila Kağıt (LİLAK) kredi derecelendirme notunu duyurdu
Trabzonspor yeni transferi ve maliyetini KAP'a bildirdi
Beşiktaş'tan KAP'a Rebic açıklaması
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması
Karsan'dan atama ve organizasyon yapısı değişikliği açıklaması
Borsanın yeni şirketi kar dağıtım politikasını duyurdu
Borsa şirketinin unvanı ve borsa kodu değişti
New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı
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