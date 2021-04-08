Suyun tasarruflu kullanımı, tüm dünyanın gündemine otururken buna yönelik uygulamalar da devreye sokuluyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni binalarda yağmur sularının toplanıp kullanılmasını zorunlu kıldı. Uygulamayla yılda 10 milyar TL’ye ulaşan tasarruf hedefleniyor.

Hızlı sanayileşmenin yarattığı çevre kirliliği, küresel ısınma, kuraklık, iklim değişikliği, içme suyu kaynaklarının azalması gibi sorunlar dünyamızı tehdit eder boyuta ulaştı.

Tüm bu sorunlar, kaynakların verimli kullanımını tüm dünya ekonomilerinin gündemine taşıyor. Paris Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalarla çevrenin korunmasına yönelik adımlar atılıyor.

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