Michelin Rehberi İstanbul’un ilk seçkisinde 53 restoran yer aldı. İstanbul restoranlarından Turk Fatih Tutak 2 Michelin Yıldızı’na sahip oldu. 4 restoran Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole 1 Michelin Yıldızı’na layık görüldü. Peki, Michelin Yıldızı ne demek? Ne zaman nasıl ortaya çıktı? Tarihçesi…

MICHELİN REHBERİNİN TARİHÇESİ

Michelin Rehberi, yolculuğuna gastronomi dünyası için çok önemli olan bir yemek ya da restoran rehberi olarak başlamadı. Çünkü ilk başlarda bugüne göre oldukça mütevazi bir rehberdi ve aslında amacı daha fazla kişiyi küçük kırmızı bir rehber kullanarak daha fazla yola çıkmaya teşvik etmekti.

1880 yılında Andre ve Edouard Michelin kardeşler küçük bir Fransız kasabı olan Clermont-Ferrand’da dünyaca ünlü lastik şirketlerinin temelini attı: Michelin. Kardeşlerin yaratıcı bir pazarlama fikri vardı. Otomobil ve dolayısıyla lastik satışlarını artırmak istiyorlardı. Gezginler için içinde haritalar, lastiğin nasıl değiştirileceği, nereden yakıt alınabileceği gibi bilgilerin olduğu kırmızı bir rehber hazırladılar. Bu rehber yıllarca hatta tam olarak 20 yıl boyunca ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kardeşlerin yaratıcı bir pazarlama fikri vardı. Otomobil ve dolayısıyla lastik satışlarını artırmak istiyorlardı. Gezginler için içinde haritalar, lastiğin nasıl değiştirileceği, nereden yakıt alınabileceği gibi bilgilerin olduğu kırmızı bir rehber hazırladılar. Bu rehber yıllarca hatta tam olarak 20 yıl boyunca ücretsiz olarak dağıtıldı. Ancak Michelin Guide’a göre 20 yıl sonra Andre Michelin’in bir tanıklığı bu konuda fikir değişikliği getirdi. Michelin bir lastikçide rehberin tezgahı desteklemek için kullanıldığı görünce rehberin ücretli olması gerektiğini düşündü. Bu fikrin arkasında “İnsan sadece ödediğine gerçekten saygı duyar” düşüncesi vardı. 1920’lerden itibaren Michelin Kılavuzu 7 franktan piyasa sürüldü.

1920’ler rehberde ilk kez Paris’teki otellerin listesi, restoran listeleri yer aldı; reklamlar artık yoktu.

Zaman içinde rehberin restoran bölümünün etkisi artmaya başladı. Michelin kardeşler bunun üzerine restoranları anonim olarak ziyaret etmeleri ve incelemeleri için gizemli akşam yemeklerini görevlendirdi. Yani bugünkü anlamıyla restoran müfettişlerini.

1926 yılına gelindiğinde rehber kaliteli yemek işletmelerine yıldızları ödüllendirmeye başladı. İlk başta sadece 1 yıldız veriliyordu.

Beş yıl sonra ise sıfır, bir, iki üç yıldız hiyeraraşisi geldi.

1936 yılında 1936’da yıldızlı sıralama kriterleri yayınlandı.

MICHELIN YILDIZI NE DEMEK? NASIL ALINIYOR?

Michelin Yıldızı bugün çok başarılı yemekler sunan restoranlara veriliyor. Ve 5 evrensel kriter dikkate alınıyor: Tekniklerdeki ustalık, şefin mutfağı aracılığıyla ifade edilen kişiliği ve en önemlisi, hem tüm menüde hem de zaman içinde tutarlılık. Lezzet.com.tr’nin haberine göre mutfakta şefin kişiliği, kaliteli ürün kullanmak, ücretin karşılığı gibi kriterler de değerlendiriliyor.

Michelin Guide’da Michelin yıldızlarının anlamları şöyle paylaşılıyor:

–Bir MICHELIN Yıldızı, farklı tatlara sahip yemeklerin sürekli olarak yüksek standartlarda hazırlandığı, en kaliteli malzemeleri kullanan restoranlara verilir.

-Şefin kişiliği ve yeteneği ustalıkla hazırlanmış yemeklerinde kendini gösterdiğinde iki MICHELIN Yıldızı verilir; yiyecekleri rafine ve ilham verici.

–Üç MICHELIN Yıldızı, mesleklerinin zirvesindeki şeflerin üstün yemek pişirmeleri için verilen en yüksek ödülümüzdür; pişirmeleri bir sanat formuna yükseltilmiştir.

MICHELIN YILDIZI ALAN RESTORANLAR

-Turk Fatih Tutak 2 Michelin Yıldızı’na sahip oldu.

-4 restoran 1 Michelin Yıldızı aldı.

Araka

Mikla

Neolokal

Nicole

-Seçkide yer alan restoranlardan Pandeli, Karaköy Lokantası, Alaf, Aheste, Tershane, Giritli, Calipso, Cuma, Sade Beş Denizler Mutfağı ve Aman da Bravo, Bib Gourmand ile ödüllendirildi.

-Neolokal, sürdürülebilir gastronomiye yönelik öncü yaklaşımından Michelin Yıldızı’nın yanı sıra Yeşil Yıldız da aldı.

-Michelin Genç Şef ödülünü Mürver Restoran’dan Mevlüt Özkaya kazandı.

-Mastercard tarafından sunulan Michelin Servis Ödülü ise Sunset Grill & Bar ekibinin oldu.

-Michelin Rehberi’ne tavsiye edilen restoran olarak işletmeler arasında ise Zuma, Nobu, İnari Omakase Kuruçeşme, Çok Çok Thai, Banyan, Glens, 1924 İstanbul, Spago, St. Régis Brasserie, Azur, Khorasani, Deraliye, Octo, Ocak, Yeni Lokanta, Eleos Beyoğlu, Sofyalı 9, Kubbeli Lounge, Lokanta 1741, Matbah, 1924 İstanbul, Atölye, Topaz, Tatbak, Aqua, Aila, Feriye, Seraf, Park Fora, Şans, 29, Beyti, Kıyı, Balıkçı Kahraman, Kiss the Frog, Tuğra, Mürver ve Rumelihisarı İskele yer aldı.