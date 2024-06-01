ARA
Bist 100
10400,48
-0,77%
Bist 100
Dolar/TL
32,2161
0,0214%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9392
0,1224%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0849
0,1528%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2410,61
-0,67%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yarın 3 ilçe ve 4 beldede seçim var

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen yarın oyunu kullanmak için sandık başına gidecek.

01 Haziran 2024 | 09:41
Yarın 3 ilçe ve 4 beldede seçim var

YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, bazı ilçe ve beldeler ile mahallelerde seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

Buna göre, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını seçmek için sandığa gidecek.

Seçmenler, 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.

Seçimlerle ilgili yayın yasağı kanun gereği 21.00'e kadar geçerli olacak.

YSK, bu süreyi öne çekebilecek.

Öte yandan, 212 mahallede seçmen, mahalle muhtarını belirleyecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2410,61 -0,67%
  • ALTIN ONS 2327,36 -0,68%
  • BIST 100 10400,48 -0,77%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,275 0,284%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36275 -0,37103%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,38 0,0198%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2161 0,0214%
  • EURO/DOLAR 1,0849 0,1528%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9392 0,1224%
  • STERLIN/DOLAR 1,2742 0,10016%
Borsa Haberleri
Bu hafta en çok borsa kaybettirdi
Dün bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket (31 Mayıs)
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü avansı kararını açıkladı
Bu hafta bedelsiz kararı açıklayan 11 şirket (27-31 Mayıs)
Sarkuysan'dan (SARKY) bedelsiz ve nakit temettü kararı
Altınkılıç (ALKLC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı açıkladı
Petrol devi, 13,1 milyar dolarlık ikincil halka arza hazırlanıyor
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
Şişe Cam (SISE) temettü ödeme tarihi (2024)
2023 yılı KARDEMİR için nasıl geçti? Yeni hedefler ne?
Borsada sattığım hissenin parası ne zaman gelir?
Borsada dün 'bedelsiz' kararı açıklayan 3 şirket
Pasifik GYO (PSGYO) bedelsiz kararını açıkladı
Pınar Su (PINSU) bedelsiz kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
Bu hafta en çok borsa kaybettirdi
Dün bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket (31 Mayıs)
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü avansı kararını açıkladı
Bu hafta bedelsiz kararı açıklayan 11 şirket (27-31 Mayıs)
Sarkuysan'dan (SARKY) bedelsiz ve nakit temettü kararı
Altınkılıç (ALKLC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı açıkladı
Petrol devi, 13,1 milyar dolarlık ikincil halka arza hazırlanıyor
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
Şişe Cam (SISE) temettü ödeme tarihi (2024)
2023 yılı KARDEMİR için nasıl geçti? Yeni hedefler ne?
Borsada sattığım hissenin parası ne zaman gelir?
Borsada dün 'bedelsiz' kararı açıklayan 3 şirket
Pasifik GYO (PSGYO) bedelsiz kararını açıkladı
Pınar Su (PINSU) bedelsiz kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL