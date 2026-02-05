Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Cuma hangi illerde okul yok?

İdari İzin ve Kamu Çalışanlarının Durumu

Tatil kararı alınan bu illerde sadece okullar değil, kamu çalışanları için de önemli bir karar verildi:

İdari İzin: Zorunlu hizmetlerin (sağlık, ulaşım, emniyet/asayiş) aksamaması kaydıyla, bu illerdeki kamu personeli de 6 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacaktır.

Asgari Personel: Valilikler, kurum yöneticilerinden zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurmalarını istemiştir.

Üniversiteler özerk yapıda oldukları için tatil kararları rektörlükler tarafından verilmektedir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi gibi bölge üniversitelerinin duyurularını kendi internet siteleri üzerinden takip etmeniz en sağlıklı yol olacaktır.