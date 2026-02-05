Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Cuma hangi illerde okul yok?

6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak ve mezarlık ziyaretlerinde oluşabilecek yoğunluğu yönetmek amacıyla deprem bölgesindeki birçok ilde valilikler tarafından tatil kararı alındı.
6 Şubat 2023'te yaşanan "Asrın Felaketi"nin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla, depremden en çok etkilenen illerimizde anma programları ve mezarlık ziyaretleri için özel bir düzenlemeye gidildi. Valiliklerden gelen son dakika açıklamalarına göre, bölgedeki yoğunluğu yönetmek ve vatandaşların anma etkinliklerine katılımını kolaylaştırmak amacıyla eğitim ve öğretime ara verildi.
6 Şubat 2026 Cuma Tatil Olan İller
Aşağıdaki 6 ilde tüm resmi ve özel eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) bir gün süreyle tatil edilmiştir:
Kahramanmaraş
Hatay
Adıyaman
Gaziantep
Malatya
Osmaniye
Not: Bu iller dışındaki şehirlerde (İstanbul, Ankara, İzmir vb.) eğitim normal seyrinde devam edecektir. Ancak Türkiye genelindeki tüm okullarda sabah saatlerinde deprem şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu yapılacaktır.
İdari İzin ve Kamu Çalışanlarının Durumu
Tatil kararı alınan bu illerde sadece okullar değil, kamu çalışanları için de önemli bir karar verildi:
İdari İzin: Zorunlu hizmetlerin (sağlık, ulaşım, emniyet/asayiş) aksamaması kaydıyla, bu illerdeki kamu personeli de 6 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacaktır.
Asgari Personel: Valilikler, kurum yöneticilerinden zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurmalarını istemiştir.
Üniversiteler özerk yapıda oldukları için tatil kararları rektörlükler tarafından verilmektedir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi gibi bölge üniversitelerinin duyurularını kendi internet siteleri üzerinden takip etmeniz en sağlıklı yol olacaktır.