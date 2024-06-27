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YATED-1 sıvı atık toplama teknesi suya indi

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED), denizlerde oluşabilecek kirliliğin önüne geçmek için 300 bin Euro’luk yatırımla hayata geçirilen YATED-1 isimli sıvı atık toplama teknesini Bodrum’da suya indirdi.

27 Haziran 2024 | 16:24
YATED-1 sıvı atık toplama teknesi suya indi

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu; “Teknemiz, koylardaki yat ve teknelerden sıvı atıkları toplayacak. YATED olarak yaptığımız tekne ile ülkemizin en büyük sorunlarından birine dikkat çekmek istiyoruz. Daha temiz ve sağlıklı bir deniz ortamı sağlayarak, denizlerdeki maviliğin solmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Suya indireceğimiz tekne 20 bin litre atık toplama kapasitesine sahip. Bu tekne ile kâr hedefimiz yok. Sponsorlarımızın desteği ile yapılan bu teknelerin sayısını artırmayı hedefliyoruz.” dedi.  

300 BİN EURO’LUK YATIRIM 

Geçen yıl YATED yönetimi olarak göreve geldikleri ilk gün bu projeyi açıkladıklarının altını çizen Murat Bekiroğlu, “YATED’in kuruluşunun 25’inci yılı yaklaşırken, sıvı atık toplama teknesinin hayata geçirilen en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak görüyoruz. Teknemiz, tamamen YATED ve firmalarımızın desteği ile inşa edildi. Toplamda 300 bin Euro’luk bir yatırım gerçekleştirildi. Fiber tekneler arasında atık toplama kapasitesi bakımından Türkiye’nin en büyüklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunların dışında, çevresel sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerjiye verdiğimiz önem kapsamında YATED – 1 teknemize 4 adet güneş paneli de yerleştirildi. Panellerin ürettiği enerji ile seyir cihazlarının yanı sıra televizyon, buzdolabı, bilgisayar, yazıcı, telsiz, mikrodalga fırın, ocak gibi elektronik eşyaların elektrik tüketimlerinin karşılanması sağlanacak. Ayrıca, teknede çalışanların rahat edebileceği bir ortam da yarattık. Bu tekne ile kâr hedefimiz yok. Ona göre de bir ücretlendirme politikası oluşturacağız. Teknelerin atıklarını denize bırakmasının önüne geçecek bir fiyatlama olsun istedik. Tekne ve yat sahiplerini teşvik edeceğiz. Randevu sistemi ile çalışacak bir tekne olacak. Rota oluşturup, maksimum atığın toplanmasını hedefliyoruz. Bundan sonra da yeni tekneleri devreye alarak denizlerimizin temiz kalması için daha fazla çaba göstereceğiz.” diye konuştu.

Tek seferde 20 bin litre sıvı atık toplama kapasitesine sahip, yüzde 100 yerli ‘YATED 1’ isimli teknenin eni 4,20 metre, boyu ise 11,5 metre. Tekne ilk olarak Hisarönü Körfezi, Göcek Körfezi, Gökova Körfezi, Bodrum, Marmaris ve Datça’da faaliyet gösterecek. 
 

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