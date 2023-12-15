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  • Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri

Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri

Honda'nın SUV modeli olan CR-V’nin yeni nesli, yüzde 100 e:HEV hibrit teknolojisi ile Türkiye'de yollara çıkıyor. İşte satış fiyatı ve özellikleri

15 Aralık 2023 | 16:19
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Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri

Honda bayilerinde 16 Aralık Cumartesi günü (yarın) yerini alacak yeni Honda CR-V e:HEV'in basın tanıtım toplantısı bu hafta içinde Antalya'da gerçekleştirildi. İşte araçla ilgili paylaşılan bilgiler ve satış fiyatı

1 RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ Büyüyen boyutu, değişen tasarımı ve genişletilen donanımları ile yenilenen 6'ncı nesil CR-V, Advance donanım paketi ve Kanyon Mavi, Metalik Kristal Beyaz, Sedefli Kristal Siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

2 'Honda Türkiye’nin hibrit SUV ailesini tamamlayan en güçlü modelimiz'

'Honda Türkiye’nin hibrit SUV ailesini tamamlayan en güçlü modelimiz' Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, toplantıda yaptığı konuşmada, "2019 yılında Honda Türkiye’nin ilk hibrit SUV aracı olarak Türkiye’ye gelen CR-V, şimdi e:HEV çatısı altında geliştirilmiş üstün hibrit teknolojisine sahip altıncı nesli ile yeniden yollara çıkıyor. Türkiye’de değişen tercihler doğrultusunda yükselen SUV tercihlerini göz önüne alarak biz de bu segmentteki ürün gamımızı büyüttük. CR-V e:HEV, Honda Türkiye’nin hibrit SUV ailesini tamamlayan en güçlü modelimiz. Gerçek zamanlı dört çeker (AWD) performansını yenilenen hibrit teknolojisi ile birleştirerek arazi koşullarında bile üstün sürüş deneyimi sunan Honda CR-V e:HEV, 'Büyüleyen Hibrit' sloganı ile yakıt performansında da iddialı olacak" dedi.

3 SATIŞ HEDEFİ NE KADAR?

SATIŞ HEDEFİ NE KADAR? Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise otomotiv endüstrisinin çok büyük bir dönüşümden geçtiğini ve bu dönüşümün arkasında özellikle iki sebebin öne çıktığını dile getirdi. Bunlardan bir tanesinin müşteri taleplerinin ve müşteri ihtiyaçlarının değişmesine yönelik olduğunu belirten Kılıçer, ikinci sebebin ise zorunluluk olarak görülen elektrifikasyon dönüşümü olduğunu vurguladı. Marka olarak elektrifikasyon stratejilerini geçen yıl açıkladıklarını anımsatan Kılıçer, '2030 yılına geldiğimizde buraya ayrıldığımız toplam AR-GE miktarı 40 milyar doların üzerinde olacak. Ve toplamda da 30 yeni modelle değerli müşterilerimizin karşısında olacağız" dedi. Bülent Kılıçer ayrıca yeni Honda CR-V e:HEV için gelecek yılın mart ayı sonuna kadar 650 ve yıl sonu toplamında da 750 adetlik satış hedefi belirlediklerini sözlerine ekledi.

4 DAHA KESKİN ÇİZGİLER

DAHA KESKİN ÇİZGİLER Yeni Honda CR-V e:HEV’de önceki nesillere göre daha keskin çizgiler dikkati çekiyor. Modele özgü arka aydınlatma tasarımı ile farklılaşan bir ışık imzasına yer veren Honda, iç mekanda da ferahlık, geniş bagaj kapasitesi ve arka koltuklardaki diz mesafesi ile çok yönlü bir SUV hedeflediğini söylüyor.

5 DAHA UZUN VE GENİŞ

DAHA UZUN VE GENİŞ Yeni Honda CR-V’nin daha sportif bir görünüm için tasarımı yenilenirken; beşinci nesline göre 106 mm daha uzun ve 11 mm daha geniş siluete sahip.

6 İÇ MEKAN

İÇ MEKAN İç mekan tasarımında sadelik yaratılması ve kalite hissini yaşatması için siyah tonlu renk teması tercih edilmiş. Standart olarak sunulan siyah deri koltuklar özelinde ön koltuklarda ısıtma ve soğutma işlevi yer alırken, CR-V e:HEV Honda’nın Vücut Destekleyici Koltuk özelliğine sahip ilk nesil olduğu belirtiliyor.

7 Yeni Honda CR-V e:HEV

Yeni Honda CR-V e:HEV Açıklamaya göre Dört tekerlekten çekişli versiyonu ile satışa sunulan yeni CR-V e:HEV’in 0-100 km/s hızlanma süresi 9,5 saniye olurken; 187 km/s maksimum hıza çıkabiliyor.

8 Yeni Honda CR-V e:HEV

Yeni Honda CR-V e:HEV Açıklamaya göre Yeni CR-V, Honda'nın Gelişmiş Sürüş Destek Teknolojileri (ADAS) paketi Honda SENSING 360'ı içeren Türkiye’de satışa sunulan ilk Honda modeli olmasıyla öne çıkıyor.

9 SATIŞ FİYATI NE KADAR?

SATIŞ FİYATI NE KADAR? Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de 3 milyon lira satış fiyatıyla tüketicilerle buluşacak.
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