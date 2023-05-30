TRT Haber'in aktardığı habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta sonu yeni kabinesini açıklaması bekleniyor. Erdoğan'ın cuma ya da cumartesi günü Meclis'te yemin ettikten sonra yeni kabineyi açıklayabileceği belirtiliyor. TRT'nin haberinde şu bilgiler aktarılıyor:

Süreç, Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekili kesin seçim sonuçlarını açıklaması ile başlayacak. Buna göre, milletvekillerinin 2 Haziran Cuma günü Meclis Genel Kurulu'nda yemin etmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da milletvekili yeminlerinin ardından Meclis'te ant içecek.

Beştepe'de göreve başlama töreni düzenlenecek

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2018'de olduğu gibi göreve başlama töreni düzenlenecek. O törende Cumhur İttifakı paydaşları da yer alacak. Ayrıca birçok ülke liderinin de törene katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki törenden sonra yeni kabinesini açıklayacağı düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy dışında tüm kabine üyeleri milletvekili oldu. Parlamentoya giren isimlere yeni kabinede görev verilip verilmeyeceği de Cumhurbaşkanı'nın açıklaması ile belli olacak.

Gelenek bozulmayacak

Erdoğan, yeni dönemde ilk yurt dışı ziyaretlerini de Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacak.

ÖMER ÇELİK'TEN KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK SORUSUNA YANIT

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bugün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Çelik, yeni kabine ne zaman açıklanacak sorusunu şöyle yanıtladı:

YSK, milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. O sebeple 3 gün içinde yemin olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK açıklamasını beklememiz gerekiyor. YSK açıklama yaptıktan sonra yemin töreni ve kabine takvimi başlayacak. Yemin töreninin yapıldığı akşam muhtemelen hem kabine açıklanmış olacak hem de tören yapılacak.