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Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Gözler yeni bakanlarda...

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Şimdi gözler yeni kabinede... Yeni kabinede kimlerin olacağı merak konusu. Peki, yeni kabine ne zaman açıklanacak?

03 Haziran 2023 | 18:35
Son Güncellenme: 03 Haziran 2023 | 18:52
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Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Gözler yeni bakanlarda...

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Erdoğan, TBMM'deki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni düzenlendi. Şimdi gözler yeni kabinede... Peki, yeni kabine ne zaman açıklanacak?

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım, yeni kabinemizle Türkiye Yüzyılını nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız" dedi.

AÇIKLAMA ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam yabancı konukları onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek. Erdoğan, yemek sonrasında kameraların karşısına geçecek; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin kabinesini kamuoyuyla paylaşacak. Erdoğan'ın saat 22.00 sıralarında yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.


 

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