Dijital dönüşüm hemen her sektörde büyük değişimlere yol açtı ve seyahat alanındaki online girişimleri de büyütüyor.

Araç kiralamadan otobüs bileti satışına, tekne kiralamadan taksi ulaşımına kadar artık tüm seyahat planları online platformlar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Rakamlar da online seyahat pazarının büyüyeceğini destekler nitelikte. Örneğin yapılan araştırmalara göre, bireysel araç kiralamada 2025 yılına kadar toplam gelirin yüzde 70’inin online satışlardan elde edilmesi öngörülüyor.

2022 yılında ertelenen seyahat taleplerinin daha öne çıkacağı, yurtdışı seyahatlerin de daha fazla mümkün hale geleceği tahmin ediliyor. Bu seyahat planlarının büyük kısmının da online platformlar üzerinden gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

Bu büyüme kuşkusuz seyahat platformlarının yatırım almasının da önünü açtı. Artık birçok platform aldıkları yatırımın gücüyle yurtdışında global bir oyuncu olmayı hedefliyor. Biz de haberimizde Türkiye’nin önde gelen seyahat platformlarının yatırım ve büyüme planlarını araştırdık.

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