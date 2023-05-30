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Yoksulluk sınırı 33.752 TL

TÜRK-İŞ, mayıs ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırını 10 bin 362 lira, yoksulluk sınırını 33 bin 752 lira olarak hesapladı.

30 Mayıs 2023 | 14:47
Son Güncellenme: 30 Mayıs 2023 | 15:00
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Yoksulluk sınırı 33.752 TL

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Mayıs 2023 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 10 bin 362 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 33 bin 752 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 13 bin 439 lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 2,23 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 72,18 oldu.

Tavuk yüzde 6, balık yüzde 5 zamlandı

Araştırmaya göre, bu ay süt fiyatları değişmedi, yoğurt fiyatları geriledi, peynir fiyatları yüzde 3 arttı.

Et ve Süt Kurumunun, Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren marketlerin bir kısmına nisan sonu itibarıyla ithal edilen karkas etleri düşük fiyattan vermesi sayesinde dana kıyma 190 lira, kuşbaşı 210 liradan satılmaya başlandı.

Buna karşın ulusal zincir marketler ve Ankara'nın dernek üyesi olmayan veya olup da yerli et satmaya devam eden yerel marketlerinden pek çoğunda dana kıyma ortalama 280 lira, kuşbaşı ise ortalama 315 liradan satıldı.

Dana eti ortalama fiyatı yüzde 13 artarken, kuzu eti ortalama fiyatı hafif seviyede yükseldi.

Kırmızı et fiyatlarındaki artışın beyaz ete talebi artırmasıyla bir ayda tavuk yüzde 6, balık yüzde 5 zamlandı.

Kuru fasulyenin fiyatı yüzde 13, kırmızı mercimeğin yüzde 9 yükselirken, nohut fiyatı yüzde 3 geriledi. Yumurta fiyatında ise yüzde 15 artış oldu.

Pirinç fiyatı yüzde 7, un fiyatı yüzde 13 zamlanırken, bulgur fiyatı yüzde 12 düştü.

Semt pazarlarında yeşil soğan, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin fiyatı yüzde 20 artarken, pırasa, lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları sınırlı seviyede yükseldi.

Ayın "zam şampiyonu" havuç oldu

Patatesin kilogram fiyatı 17,5 lirayı bulurken geçen ay ortalama 25 liradan satılan soğanın fiyatı 19 liraya indi.

Gıda sepetinde bu ayın "zam şampiyonu" yüzde 75'lik fiyat artışıyla havuç oldu ve ortalama fiyatı 35 lirayı gördü.

Limon, turp, domates, salatalık fiyatları geriledi, patlıcan ve kabak fiyatları değişmedi.

Yaz meyvelerinden tezgahlarda yaygınlaşmaya başlayan kiraz ve karadut 40 liradan satıldı.

Tezgahlarda 16 liradan satılan elma, en uygun fiyatlı meyve oldu.

Son bir ayda ayçiçeği yağı ortalama yüzde 3, zeytinyağı yüzde 4 zamlandı. Tereyağı fiyatında değişiklik olmadı, margarin fiyatı yüzde 3 azaldı.

Tuz, baharatlar, ıhlamur, zeytin, şeker ve pekmez fiyatları değişmedi. Salça fiyatı sınırlı düzeyde azaldı. Reçel fiyatı hafif seviyede, çay fiyatı yüzde 5, bal fiyatı yüzde 10 zamlandı.

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