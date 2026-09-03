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Merkez Bankası rezervleri 5 hafta sonra geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) rezervlerinde 28 Ağustos haftasında düşüş kaydedildi. Toplam rezervler, önceki haftaya göre 252 milyon dolar gerileyerek 188 milyar 198 milyon dolara indi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervleri 5 hafta sonra geriledi

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 28 Ağustos itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 3 milyar 119 milyon dolar azalarak 71 milyar 109 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Ağustos'ta 74 milyar 228 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 2 milyar 868 milyon dolar arttı

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 868 milyon dolar artışla 114 milyar 221 milyon dolardan 117 milyar 89 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 252 milyon dolar azalarak 188 milyar 450 milyon dolardan 188 milyar 198 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

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