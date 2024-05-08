ARA
Bist 100
10895,25
1,45%
Bist 100
Dolar/TL
32,1847
-0,0721%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9356
-0,0906%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0855
-0,035%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2503,22
-0,37%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Yurt dışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir: Birinci değişmedi

Yurt dışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir: Birinci değişmedi

Küresel bir araştırma göre dünya çapında birçok çalışan iş için yurt dışına taşınmayı hayal ediyor. Araştırmaya göre profesyonellerin %23'ü aktif olarak başka ülkelerde iş ararken, %63'ü bunu yapmak için genel bir isteklilik taşıyor. İşte yurt dışında çalışmak için en çok tercih edilen şehirler...

08 Mayıs 2024 | 15:34
Son Güncellenme: 08 Mayıs 2024 | 15:35
Yurt dışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir: Birinci değişmedi

Boston Consulting Group (BCG), The Network ve The Stepstone Group tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, dünya çapında dört profesyonelden biri yurtdışında aktif olarak iş arıyor. Buna göre gençler ve nüfusu hızla artan ülkelerdeki insanlar en hareketli olanlar. Güçlü ekonomilere sahip İngilizce konuşulan ülkeler ise en çok tercih edilen arasında başı çekiyor.

Çalışma, 188 ülkeden 150.000'den fazla çalışanın katıldığı anket verilerine dayanıyor.

Anket sonuçları, küresel yeteneklerin yurtdışına öncelikle mesleki ilerleme için gittiğini ortaya koyarken, katılımcıların yüzde 64'ü finansal ve ekonomik, yüzde 56'sı iş deneyimi gibi kariyer düşünceleri nedeniyle yurt dışında çalışmaya istekli olduklarını ortaya koydu. 

Küresel yeteneklerin gözünde çalışmak için en iyi 10 şehir:

1 Londra

Londra

2 Amsterdam

Amsterdam

3 Dubai

Dubai

4 Abu Dabi

Abu Dabi

5 New York City

New York City

6 Berlin

Berlin

7 Singapur

Singapur

8 Barselona

Barselona

9 Tokyo

Tokyo

10 Sidney

Sidney

11 Katılımcıların en çok tercih ettiği ilk 3 ülke

Katılımcıların en çok tercih ettiği ilk 3 ülke Güçlü ekonomilere sahip İngilizce konuşulan coğrafyalar, en çok çalışılan destinasyonlar listesinin başında yer alıyor; Avustralya ilk sırada yer alıyor, ardından ABD ve Kanada geliyor.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2503,22 -0,37%
  • ALTIN ONS 2419,17 -0,3%
  • BIST 100 10895,25 1,45%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,216 -0,024%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,365 0,19378%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,325 -0,3956%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1847 -0,0721%
  • EURO/DOLAR 1,0855 -0,035%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9356 -0,0906%
  • STERLIN/DOLAR 1,27115 0,04329%
Günün En Çok Okunanları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
İran cumhurbaşkanını arayan Akıncı İHA'dan gelen görüntüler
İran cumhurbaşkanını arayan Akıncı İHA'dan gelen görüntüler
Orge Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz kimdir?
Orge Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz kimdir?
Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını tespit eden Akıncı İHA yurda döndü
Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını tespit eden Akıncı İHA yurda döndü
Analiz l Haftalık bülten (İntegral Yatırım)
Analiz l Haftalık bülten (İntegral Yatırım)
Sabancı'nın ABD'deki santralinde üretim başladı
Sabancı'nın ABD'deki santralinde üretim başladı
Galvanizleme nedir? Halka arzla merak konusu olan terim
Galvanizleme nedir? Halka arzla merak konusu olan terim
Matriks'in faiz anketi: 16 ekonomist yanıtladı
GERİ
İLERİ
Dolar- euroda günün ilk rakamları
İran cumhurbaşkanını arayan Akıncı İHA'dan gelen görüntüler
Orge Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz kimdir?
Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını tespit eden Akıncı İHA yurda döndü
Analiz l Haftalık bülten (İntegral Yatırım)
İran cumhurbaşkanını arayan Akıncı İHA'dan gelen görüntüler
Orge Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz kimdir?
Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını tespit eden Akıncı İHA yurda döndü
Analiz l Haftalık bülten (İntegral Yatırım)
Sabancı'nın ABD'deki santralinde üretim başladı
Orge Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz kimdir?
Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını tespit eden Akıncı İHA yurda döndü
Analiz l Haftalık bülten (İntegral Yatırım)
Sabancı'nın ABD'deki santralinde üretim başladı
Galvanizleme nedir? Halka arzla merak konusu olan terim
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL