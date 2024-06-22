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Yüzde 25 kira zam sınırı bitiyor: Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak?

Konut piyasasında gözler kirada yüzde 25 sınırına çevrildi. Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde kiralarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla sona erecek. Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak?

22 Haziran 2024 | 11:05
Son Güncellenme: 22 Haziran 2024 | 12:26
Yüzde 25 kira zam sınırı bitiyor: Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak?

Fahiş kira fiyatları ve enflasyonla mücadele kapsamında 11 Haziran 2022’de devreye alınan ‘yüzde 25 zam sınırı’ devreye girmişti.  Konutlarda uygulanan yüzde 25 zam sınırının 2 Temmuz itibarıyla sona erecek. 

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Son 2 yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu.

Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kiralarda yeniden tüketici enflasyonu (TÜFE) belirleyici olacak.

Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.

TEMMUZDA KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu çerçevede ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyonu dikkate alacak.

Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile netleşecek.

Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRANDA KİRA ZAM TAVANI NE KADARDI?

Haziran ayı kira zam tavanı mayıs enflasyonu ile belli oldu.

Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 oldu.

Buna göre kontrat süresi dolan iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 62,51 oranında zam yapabildi.

Yüzde 25 zam sınırı halen uygulandığı için söz konusu oran konut kiralarında geçerli olmadı.

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