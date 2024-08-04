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Ziraat Bankası ve Halkbank'tan 'zarar' iddialarına yalanlama

Ziraat Bankası ve Halkbank, son dönemde zarar ettiklerine ilişkin iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

04 Ağustos 2024 | 13:14
Ziraat Bankası ve Halkbank'tan 'zarar' iddialarına yalanlama

Ziraat Bankasından yapılan açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bankanın zarar ettiğine yönelik ifadelerin yer aldığı hatırlatıldı.

Bankanın, güçlü ve sağlıklı finansal göstergelerle faaliyetlerini sürdürdüğü ve mali tabloları düzenli olarak kamuoyuna açıklandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu tablolardan da görüleceği üzere; Bankamızın faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi söz konusu olmadığı gibi, sektör normlarına uygun seviyelerde kar eden bankalar arasında yer almaktadır. Diğer taraftan, anonim şirket statüsünde faaliyetlerine devam eden Bankamız, her ticari kuruluşun yaptığı gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankacılık sektörü gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, Bankamız da diğer kamu ve özel bankaların yapmış olduğu gibi ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerini sürdürmektedir."

Açıklamada, 160 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve Türk ekonomisinin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayan Ziraat Bankasının bundan sonra da aynı kararlılıkla faaliyetlerini sürdüreceği vurgulandı.

- Halkbank: "Her dönem net kar elde ettiğimiz açıkça görülmektedir"

Halkbanktan yapılan açıklamada da son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bankanın zarar ettiği iddialarının yer aldığı anımsatıldı.

Bankanın mali tablolarının düzenli olarak kamuoyuna açıklandığı ve faaliyetleri nedeniyle zarar etmesinin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Kamuoyu ile paylaşılan mali verilerde Bankanın her dönem net kar elde ettiği açık bir şekilde görülmektedir. Diğer taraftan; yıllardır KOBİ'lerin, esnaf ve sanatkarın lider bankası olarak faaliyetlerine devam eden Bankamız, her ticari kuruluşun yaptığı gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankamız, sektördeki bankalar arasında toplam TL bilanço büyüklüğünde üçüncü, toplam TL krediler büyüklüğünde ise ikinci sırada olmasına mukabil, tasarruf tedbirlerine azami dikkat etmekte olup, reklam ve tanıtım giderlerinin de içerisinde yer aldığı işletme giderlerinde sektörde 6. sırada yer almaktadır. Bankacılık sektörü gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, diğer kamu ve özel bankaların yapmış olduğu gibi, Bankamız da ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerini sürdürmektedir."

Açıklamada, 86 yıldır başta KOBİ'ler, esnaf ve sanatkarlar olmak üzere halkın yanında olan, Türk ekonomisinin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan Halkbank'ın, bundan sonra da aynı kararlılıkla faaliyetlerini sürdüreceğinin altı çizildi.

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