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  • Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu

Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu

Zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi. Oran, 2023'ün mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

14 Aralık 2023 | 10:36
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Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu

Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi. Bu oran, 2023'ün mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

NTV'nin haberine göre trafik sigortası azami primi, 2024 mayıs ayından itibaren ise "hasar maliyet endeksi"ne göre belirlenecek.

Hasar maliyet endeksi hesaplanmasında asgari ücret artış oranı yüzde 45, TÜİK'in açıkladığı yedek parça ve aksesuar fiyat artış oranı yüzde 30, motorlu araç fiyat artış oranı yüzde 15 ve araçların bakım onarım fiyat artış oranı ise yüzde 10 ağırlıkta olacak.

Kurul, hasar maliyet endeksi üzerinde izleme ve düzeltme faktörü belirlemeye, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile Mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırarak uygulama yetkisine sahip.

SİGORTALARA BÜYÜK ZAM YOLDA

Yeni yılla birlikte sigorta poliçelerine yüksek oranlarda zam bekleniyor.

Sigorta şirketleri, çeşitli risklere karşı poliçe hazırlıyor ve güvence veriyor. Ancak onlar da kendi risklerini başka şirketlere sigortalatıyorlar. Bu duruma reasürans adı veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 100 milyar dolardan fazla zarar oluştu. Bunun 5 milyar dolarını reasürans şirketleri üstlenmek zorunda kaldı. Bu nedenle şirketler uygulayacakları primleri 2-3 kat artırmaya hazırlanıyorlar.

EN YÜKSEK ARTIŞ İŞYERİ SİGORTALARINDA

Şirketler maliyetlerinin dolar bazında bile katlandığını belirtiyor. Maliyet artışları, konut, sağlık, kasko poliçelerine zam olarak yansıyacak. En yüksek artış ticari ve işyeri sigortalarında olacak.

TRAFİK SİGORTASINDA DURUM FARKLI

Trafik sigortasında uygulanan üst sınır nedeniyle şu an için büyük artış öngörülmeyen tek alan trafik sigortası. Şirketler bu nedenle ciddi oranlarda zarara uğradıklarını söylüyor. Oradaki zararın da diğer poliçelere ek zam olarak yansıyabileceği uyarısı yapılıyor.

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