Züccaciye hedefe ABD pazarını koydu
2019’da 5,4 milyar dolarlık ihracat hedefleyen züccaciyeciler rotayı Çin ile sorun yaşayan ABD pazarına kırdı.
Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), ABD’deki büyük alıcı gruplarıyla Türkiye’deki üreticilerin bir araya geleceği organizasyonlar düzenlemeye hazırlanıyor
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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