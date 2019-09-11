Züccaciye hedefe ABD pazarını koydu

Eylül 11, 2019 0 Yorum 86 Okunma
Züccaciye hedefe ABD pazarını koydu

2019’da 5,4 milyar dolarlık ihracat hedefleyen züccaciyeciler rotayı Çin ile sorun yaşayan ABD pazarına kırdı.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), ABD’deki büyük alıcı gruplarıyla Türkiye’deki üreticilerin bir araya geleceği organizasyonlar düzenlemeye hazırlanıyor

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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