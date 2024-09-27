Doğan Holding'ten 6 ayda 34,8 milyar TL konsolide gelir

Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği konsolide finansal tablolara göre; 2024 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 reel artışla 34,8 milyar TL konsolide gelir elde etti. Holding, ilk altı ayda 4,2 milyar TL esas faaliyet karı elde ederken 1,9 milyar TL’lik net dönem karına ulaştı. Doğan Holding’in ilk altı aylık finansallarında sigorta sektöründe yarattığı rekabet avantajıyla güçlü büyüme yakalayan Hepiyi Sigorta ve artan pazar payıyla dikkat çeken Doğan Trend Otomotiv’in performansı ön plana çıktı.

"Stratejimiz doğrultusunda zorlu geçen 2024 yılının ilk yarısını büyümeyle kapattık"

Holdingin altı aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, esas faaliyet karında yaşanan baskıların tüm ekonomide hissedildiğini ve bunu minimize etmeye çalıştıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

“Doğru kurguladığımız ve odağında sürdürülebilir değer yaratmayı alan stratejimiz ve yüksek uygulama yetkinliğimizle 2024 yılının ilk altı ayında zorluklara rağmen başarılı bir performans elde ettik. Portföyümüzün değişen ekonomik koşullara uyum sağlayabilen yapısı bu ilk yarıdaki sonuçlarımıza önemli katkı sağladı. Dijital sigorta segmentinde hizmet veren grup şirketimiz Hepiyi Sigorta, kısa sürede sektöründe fark yaratırken yakaladığı güçlü büyümenin etkisiyle finansman ve yatırım segmentimizdeki gelirlerimiz, geçen yıla göre %39 arttı. Hepiyi Sigorta’nın yönettiği fon büyüklüğü gün geçtikçe büyümesini sürdürürken çok kısa bir sürede sektörde ana oyunculardan bir tanesi haline geldi. Yine bu dönemde büyümemizde önemli bir yeri olan MG markamızın otomotiv ticaret ve pazarlama segmentindeki artan pazar payıyla birlikte yıllık bazda %52 gelir artışı elde ettik. Bu segmentte hem otomotiv hem motosiklet üretimi alanlarında hem halihazırda devam eden yatırımlarımız ve yeni arayışlarımız devam ediyor. İzmir’de motorsiklet yatırımımız tamamlandı ve pilot üretim başladı. Sanayi ve ticaret segmentindeki gücümüzü grup şirketlerimizden Karel’in bir iştiraki olan ve bölgemizde güçlü uluslarası yapısı ile özel bir konumda olan Daiichi ile birlikte tüketici, savunma ve telekom ve otomotiv elektroniği alanında da artırıyoruz. Karel’de modernizasyon ve kapasite artış yatırımımızda son aşamaya geldik. Yüzde 30 kapasite artışı ve yüksek katma değerli ürünlerin üretilebilmesini sağlayacak bu yatırım Karel’in finansal performansını daha iyi bir noktaya taışıyacaktır. Bir diğer stratejik şirketimiz olan Galata Wind ise 2024 yılı ilk altı ayında artan kapasitesiyle birlikte üretimde %19 artış kaydetti. Galata Wind ile 2025’te 576MW ve 2026 ve sonrası da 1.086MW kapasiteye ulaşma konusundaki hedeflerimizi koruyoruz.”

"Sürdürülebilir Değer Yaratmaya Devam Edeceğiz"

Göğüş, aktif portföy yönetimi anlayışıyla stratejik hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini belirterek şunları ekledi:

“65 yıllık deneyimimizle, tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratan bir holding olarak 2024 yılı ilk altı ayında önemli adımlar attık. Stratejimiz doğrultusunda mevcut iş kollarımız olan yenilenebilir enerji, sanayi, elektronik, otomotiv, sigorta ve yatırım bankacılığı alanlarında elde ettiğimiz başarılı sonuçları organik ve inorganik yatırımlarla daha da güçlendirmeye odaklanıyoruz. Bu çerçevede, geleceğin teknolojileri ve yeşil ekonomi dönüşümünü destekleyecek, Türkiye’nin cari açığına önemli katkı sunacak madencilik sektörüne yatırım kararı aldık. Bu doğrultuda da Türkiye’nin en köklü maden şirketlerinden Gümüştaş Madencilik ve Doku Madencilik şirketlerinin yüzde 50 hisselerini Kurmel Holding A.Ş.’den, yüzde 25 hisselerini ise Ortadoğu Otomotiv’den devraldık. Bu iki değerli şirketimizin özellikle kurşun-çinko konsantre üretiminde Türkiye’nin en büyüklerinden biri olması hedefimizle güçlü yatırımlara devam edeceğiz. Yenilenebilir enerji, elektronik/sanayi, teknoloji, finansal hizmetler/dijital sigorta ve otomotiv Grubun önemli sac ayakları olan mevcut işlerimizde yakaladığımız karlılık seviyesi ve büyüme ivmesini korumayı sürdüreceğiz.”

