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Koç Holding, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlarken logosunu değiştirdi

Koç Holding, Cumhuriyet'e ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısını ve minnetini ifade etmek üzere, geçici bir süreliğine marka adını ve "Koç" logosunu, "Çok" olarak değiştirdi.

24 Ekim 2023 | 09:20
Son Güncellenme: 24 Ekim 2023 | 10:16
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Koç Holding, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlarken logosunu değiştirdi

Holding açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97 yılına tanıklık eden, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sağlayan Koç Holding, yayınladığı filmle "Çok Yaşa Cumhuriyet" diyor.

Koç Holding, Cumhuriyet'e ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygısını ve minnetini ifade etmek için adını ve logosunu da değiştirdi. İletişim kapsamında, Koç Topluluğu'nun tüm iştirak ve markaları da "Çok" logosunu kullanıyor.

Holding; TV, dijital, radyo, sinema ve açık havayı kapsayan bütünleşik bir iletişim kampanyasıyla Cumhuriyet coşkusunu 81 ile taşıyor. "Cumhuriyet'in 100 Değeri" projesiyle de 100 gün boyunca her gün bir Cumhuriyet değerini gündeme taşımaya devam ediyor. Cumhuriyet'in 100 yıllık tarihini ve kazanımlarını en iyi şekilde yansıtmayı amaçlayan proje ile Koç Holding, "Cumhuriyetimizin 100 yıllık tarihinde hatırlanacak, kutlanacak çok şey var" mesajını vurguluyor.

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