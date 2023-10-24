Sabancı'dan Çimsa'ya hisse devri

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada bağlı şirketi Sabanci Building Solutions BV (SBS)'nin küresel yapı malzemeleri yatırımlarının bağlı ortaklığı Çimsa bünyesinde konsolide edilerek yönetilmesi ve böylece operasyonel verimliliğin artırılması amacıyla paylarının kısmi satışına karar verildiğini belirtti.

Açıklamada, şirketimizin yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sabanci Building Solutions BV (SBS)'nin mevcut ve devam eden yatırımları için Şirketimizin mali desteğine olan ihtiyacının azalması ve aynı zamanda Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çimsa)'nin güçlenen mali yapısı göz önünde bulundurularak, SBS çatısı altında toplanan küresel yapı malzemeleri yatırımlarının bağlı ortaklığımız Çimsa bünyesinde konsolide edilerek yönetilmesi ve böylece operasyonel verimliliğin artırılması amacıyla bazı kararlar alındığı ifade edildi.

Açıklamaya göre toplantıda şu kararlar alındı:

Şirketi yüzde 60 ve bağlı ortaklığı Çimsa'nın yüzde 40 oranında hissedar olduğu SBS'nin yüzde 10,1 sermaye payını temsil eden 18.887.000 adet pay Çimsa'ya devredilecek.

Devir bedeli Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 23 Ekim 2023 tarihli değerleme raporu baz alınarak 25 milyon 280 bin euro olarak belirlendi.

Devir sonrası Şirkete ait SBS sermayesinin yüzde 49,9'unu temsil eden 93.313.000 adet pay için Çimsa'ya ön alım hakkı tanınacak.

Pay devirlerine ilişkin gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve Şirket ile Çimsa arasında düzenlenecek Hisse Alım-Satım Sözleşmesinin imzalanması için şirket yönetimi yetkilendirildi.