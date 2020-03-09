10,3 milyar TL'lik projemiz sürüyor - Ekonomist

10,3 milyar TL’lik projemiz sürüyor
Tahincioğlu, inşaat sektöründe büyük çaplı karma projeleriyle biliniyor. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Kayaşehir, Küçükyalı, İstinye ve Kağıthane’de devam etmekte olan dört projelerine 10,3 milyar TL’lik yatirım yaptıklarım söylüyor.
LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER
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İnşaat sektöründe büyük çaplı karma kullanım projeleriyle öne çıkan Tahincioğlu, piyasaların durgun olduğu şu günlerde dört şantiyede inşaatlara ve satışa devam ediyor. Başakşehir’de yer alan Nidapark Kayaşehir projesinde dairelerin satışını ve teslimlerini tamamlayan şirket, alışveriş ve ticaret alanlarının inşaatını sürdürüyor.
Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ile projelerini ve sektörü konuştuk
Devam eden projelerinizden ve yatırım büyüklüklerinden bahseder misiniz?
Nidapark Kayaşehir projemizin toplam büyüklüğü yaklaşık 1,1 milyar TL. Emlak Konut GYO güvencesiyle projelendirdiğimiz Nidapark İstinye’nin toplam büyüklüğü ise 5 milyar TL’yi buluyor.
Nidapark Küçükyalı’nın büyüklüğü yaklaşık 4 milyar TL düzeyinde. Kâğıthane’de yer alan Nidapark Ayyıldız projemizin toplam büyüklüğü ise 200 milyon TL. 2019’un son çeyreğinde konut faiz oranlarının düşmesi, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlamasıyla piyasalar hareketlenmeye başladı. 2020 yılına çok iyi başladık. Bu yıl önceki yılın performansını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.
Bu yıl kaç konut teslim etmeyi planlıyorsunuz?
Toplam bin 189 konutun olduğu Nidapark Küçükyalı projemizin teslimlerine haziran ayında başlamayı planlıyoruz. Projemizi etap etap teslim edeceğiz.
Nidapark İstinye projemizde 537 konut satışa sunuldu. Üç fazlı projemizin teslimlerine önümüzdeki yıl başlayacağız. Nidapark Ayyıldız projemiz ise 95 konut ve 10 ticari üniteden oluşuyor. Bunların teslimine
2021 yılı başında başlamayı hedefliyoruz.
Yeni projeleriniz olacak mı?
2020 ve 2021 yılları için birinci önceliğimiz devam eden Nidapark Küçükyalı, Nidapark İstinye ve Nidapark Ayyıldız projelerimizi tamamlamak ve teslimlerini gerçekleştirmek. Nidapark Küçükyalı projemizle ilgili yeniliklerimiz var. 350 metre uzunluğundaki alışveriş caddemizin ismi Palladium Cadde Küçükyalı oldu.
Projemize Adalar manzarasını gören çatı dubleks daireler ve Palladium Cadde Küçükyalı boyunca yer alacak teraslı dubleksler eklendi. Kartal, Kozyatağı, Beykoz, Beylerbeyi, Ataşehir, Bahçelievler ve Çengelköy gibi birçok bölgede planlama aşamasında olan projelerimiz mevcut. Önümüzdeki dönemlerde İstanbul dışında da projelerimiz olabilir.
YÜZDE 0,59 FAİZLİ KAMPANYA
Tahincioğlu, Nidapark Küçükyalı projesinde yüzde 12 indirim, 120 ay vade ve yüzde 0,59 vade farkı gibi imkanlar sunuyor. Ödeme planı 31 Mart’a kadar geçerli olacak.
Önümüzdeki dönemde konut fiyatları yükselir mi?
Faizlerdeki düşüş sektöre hareketlilik getirdi. Bu canlılıkla birlikte konut fiyatları da yukarı yönde hareket göstermeye başladı. Geçtiğimiz 2-3 ay ile kıyasladığımızda konut fiyatlarında oldukça fazla artış olduğunu görmekteyiz.
Bu artış önümüzdeki dönemlerde de enflasyona paralel olarak devam edecektir. Ancak ben içinde bulunduğumuz bu dönemin hala ev almak için uygun bir dönem olduğunu düşünüyorum. Markalı konutlar halen değerlerinin çok altında satılıyor. Faiz indirimlerinin, firmaların yapmış olduğu vadeli ödeme kolaylıklarının olduğu mevcut kampanyalar kaçırılmamalı.
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