Pekin’le Londra’yı birbirine bağlayacağız
Türkiye’nin dört bir yanında yürütülen hızlı tren projeleriyle Ankara merkez olmak üzere birçok şehrin birbirine bağlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, demiryollarıyla kıtaların da birbirine bağlanacağını söyledi.
Türkiye, 2009’da tanıştığı yüksek hızlı tren (YHT) teknolojisiyle ulaşımda yeni bir döneme girdi. Türkiye’nin dört bir yanında yürütülen hızlı tren projeleriyle Ankara merkez olmak üzere birçok şehir birbirine bağlandı. Bugüne kadar 50 milyonu aşkın yolcu taşındı.
Önümüzdeki dönemde demiryollarıyla kıtaların da birbirine bağlanacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Marmaray’la iki kıta birbirine deniz altından bağlandı.
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu da hizmete verildi. Bu iki proje Ankara merkezli olan YHT hatları ile birbirine bağlanacak. Bu da Pekin’den Londra’ya kadar uzanan ipek Demiryolu’nun hayata geçmesi demektir” dedi.
Merkezi Ankara olmak üzere yurt genelinde yürütülen hızlı tren projelerini Ekonomist Dergisi için anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın görüşlerini başlıklar halinde aktarıyoruz.
YOLCU SAYISI 50 MİLYONU AŞTI
TCDD’nin hizmete verdiği Ankara-Eskişehir, Ankara-istanbul, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren hatlarında kısa süre geçmesine rağmen 50 milyonu aşkın yolcu taşındı. inşaatı devam eden ve yapımı planlanan yüksek hızlı ve hızlı tren hatlarıyla Ankara merkezde olmak üzere birçok şehir birbirine bağlanıyor.
KITALAR BİRBİRİNE BAĞLANACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca demiryollarında sadece şehirlerin değil kıtaların birbirine bağlanması amaçlanmaktadır. Dünyanın en önemli projelerinden biri olan Marmaray’la iki kıta birbirine deniz altından bağlandı.
Marmaray’ı kemik banliyö hatlarına bağlayacak Gebze-Halkalı Banliyö hatları iyileştirme projesinin yanı sıra Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı da tamamlanarak hizmete verildi. Bu iki proje Ankara merkezli olan YHT hatları ile birbirine bağlanacak.
Bu; Pekin’den Londra’ya kadar uzanan ipek Demiryolu’nun hayata geçmesi demektir. Merkezde Ankara ver, Türkiye var demek. Hızlı tren projeler ile birlikte Türkiye’nin neredeyse her şehri Uzak Asya’ya ve Batı Avrupa’ya bağlamış olacaktır.
ANKARA-İZMİR PROJESİ
Ankara merkez olmak üzere istanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-izmir, Ankara-Konya koridorlarını kapsayan çekirdek yüksek hızlı demiryolu ağının oluşturulması öncelikli hedef olarak belirlendi.
Bu çekirdek ağın bir parçası olan ve yapımı devam eden 508 km’lik Ankara-Polatlı-Afyonka-rahisar-Uşak-izmir Yüksek Hızlı Tren Projesinin Polatlı-Afyonkarahisar kesiminin kalan altyapı ve üstyapı işlerinin 2020 yılında yapımlarına başlanması planlanmaktadır.
Ankara(Polatlı)-Afyonkarahisar kesiminin 2022 yılında, Afyonkarahisar-Uşak-izmir kesiminin ise 2022-2023 yılsonunda tamamlanması hedeflenmektedir.
Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar ve Afyonkarahisar-Uşak kesimlerinin altyapı işleri ile Ankara (Polatlı)-Uşak kesimi üstyapı işleri için ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Orta Anadolu’yu Ege ile bağlayacak bu proje, ulusal demiryolu ağının entegrasyonuna da katkı sağlayacak.
ANKARA-SİVAS PROJESİ
405 km uzunluğundaki Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Projesinin altyapı çalışmalarında yüzde 95 fiziksel ilerleme sağlanmıştır. Ankara-Sivas hattının (Yerköy-Yıldızeli kesiminde) 2019 yılı sonunda test sürüşlerine başlanması ve 2020 yılının ikinci
çeyreğinde işletmeciliğe geçilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresi YHT ile 2 saat olacaktır.
ANKARA’DAN MERSİN LİMANI’NA
Konya, Karaman ve Kayseri’den gelen yüklerin Mersin Limanı’na daha hızlı aktarılmasını sağlayacak olan ve bölgedeki yolcu taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla hızlı demiryolu hattının yapımı planlandı.
423 km uzunluğundaki projenin 102 km’lik Konya-Karaman kesimindeki altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlandı. Sinyalizasyon çalışmaları devam eden bu hatta 2020 yılında hızlı tren işletmeciliğine geçilmesi planlandı. Projenin tamamlanmasıyla Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya düşecek.
Ayrıca Konya-Karaman hattının devamında 245 km güzergâh uzunluğuna sahip Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice) etabının ise Karaman-Ulukışla kesiminde yapım çalışmaları devam etmekte olup projenin 2022 yılında tamamlanması planlanıyor. 110 km’lik Ulukışla-Yenice kesiminde ise proje çalışmaları tamamlandı.
Adana-Mersin arasındaki mevcut çift hattın dört hatlı hale getirilmesi amacıyla başlatılan 3. ve 4. hat yapımında altyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir. Mevcut demiryolunu Çukurova Havalimanına da bağlantı sağlayacak projede 3. ve 4. hat altyapı, ikmal, ÜEST, 1. ve 2. hat AÜ, EST ve Çukurova Havalimanı (9 km) ÜEST yapımı ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor.
SİVAS-ERZİNCAN PROJESİ
Doğu-batı koridorunun devamı niteliğinde olan 242 km uzunluğundaki Sivas-Erzincan Hızlı Demiryolu Hattının yapımı Sivas-Zara ve Zara-Erzincan olmak üzere iki kesim halinde sürdürülüyor. 74 km uzunluğa sahip Sivas-Zara arası yapım çalışmaları devam etmek.
168 km uzunluğundaki Zara-Er-zincan kesiminin ise proje çalışmaları tamamlanmış olup; ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Sivas-Erzincan Hızlı Demiryolu Hattı tamamlandığında Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesine bağlantı sağlayarak tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandıracak.
YERKÖY-KAYSERİ PROJESİ
142 km uzunluğundaki yüksek hızlı tren hattının 2019 yılında finansman teminine göre yapım ihalesine çıkılması ve 2025 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.
BURSA-BİLECİK PROJESİ
Bursa-Bilecik(Osmaneli) arasındaki 106 km’lik hızlı demiryolunun Bursa-Gölbaşı-Yenişehir kesiminde altyapı yapım çalışmaları devam ediyor. Yenişehir-Osmaneli kesiminde altyapı işleri ile Bursa-Osmaneli arasındaki üstyapı ve EST yapımı için ihale hazırlıkları sürüyor.
Bütçe imkânları dâhilinde bu yıl sonuna kadar ihale süreçlerinin tamamlanarak Bursa-Yenişehir kesiminde 2022 yılında test sürüşlerine başlanması ve 2023 yılında projenin tamamlanması hedefleniyor. Bursa-Osmaneli Projesi tamamlandığında hem Ankara-Bursa, hem de Bursa-İstanbul arası yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak.
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