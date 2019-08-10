40 yaş altı 40 CEO
İş dünyasındaki dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm, yönetim kademesindeki gençlik rüzgârını da büyütüyor. 40 yaş altı 40 CEO’yu sıraladığımız araştırmamızın bu yılki sonuçları da iş dünyasında güçlenen gençlik rüzgârını gözler önüne seriyor.
Araştırmamızda yer alan yöneticilerin yarısı 35 yaşın altında. Yönettikleri ciro ise 52 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Başında oldukları şirketlerde 69 bin kişiyi yöneten genç CEO’lar içinde kadın yöneticilerin sayısı da artıyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Yerli üretimin payını yüzde 90’a çıkaracağız
Sonraki haber Ekonomist’te bu hafta
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?