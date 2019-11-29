E-spor fırsatları
E-spor, sürekli büyüyen taraftar sayıları, oyun içi ekonomileri, markalı ürün satışları, bayilik sistemi, oyuncu ödemeleri ve ödüllerle ulaştığı büyüklükle yeni bir ekonomi oluşturuyor.
Küresel e-spor gelirlerinin 2019 yılı sonunda 1 milyar doları aşması bekleniyor.
Türkiye’de de e-spordaki pastanın hızla büyümeye ve büyük markaları bu alana çekmeye devam etmesi bekleniyor.
Oyun sektörünün büyüyen alanı e-sporun yarattığı fırsatları araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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