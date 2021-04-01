Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü’ne Banka’nın Genel Müdür Yardımcısı olan Hakan Aran’ın atanmasına karar verildi. Peki, Hakan Aran kimdir? İşte detaylar ve Hakan Aran’ın biyografisi:

İş Bankası’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, Banka Yönetim Kurulu’nun bugün yapılan toplantısında, Adnan Bali’nin Yönetim Kurulu Başkanı, Yusuf Ziya Toprak’ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesi ve Banka Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran’ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben genel müdür olarak atanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

HAKAN ARAN KİMDİR?

İş Bankası’nın intenet sitesinde Hakan Aran’ın biyografisine ilişkin şu bilgiler yer alıyor:

1968 yılında Antakya’da doğan Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2000-2001 yılları arasında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme yüksek lisans programını tamamlayan Aran halen İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde bankacılık doktorasını sürdürüyor. 1990 yılında İş Bankası’nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Aran, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü oldu, 2008 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Operasyonlardan, dijital bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak Bankanın önemli dönüşüm programlarında görev alan Aran, İş Bankası Rusya Yönetim Kurulu Başkanlığı, Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu ve halen Softtech, LiveWell, GullsEye şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.