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  • FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried 'dolandırıcılık' suçlamalarını reddetti

FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried 'dolandırıcılık' suçlamalarını reddetti

04 Ocak 2023 | 00:06
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FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried 'dolandırıcılık' suçlamalarını reddetti

Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried, yatırımcıları dolandırdığına yönelik suçlamaları kabul etmedi.

Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanan Bankman-Fried, New York Güney Bölge Mahkemesindeki duruşmada savunma yaptı.

Bankman-Fried, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried'ın suçlu bulunması halinde 115 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılmıştı

Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım başında rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

FTX'in 11 Kasım 2022'de ABD'de iflas süreci başlattığı, şirketin üst yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried’in de istifa ettiği açıklanmıştı. Sam Bankman-Fried, 12 Aralık 2022'de ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı.

ABD'de federal savcılar, Bankman-Fried hakkında dolandırıcılık, finans yasalarını ihlal ve kara para aklama dahil çeşitli suçlardan dolayı iddianame hazırlamıştı.

ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'in duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

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