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8 ünlü isme yasa dışı kripto para reklamı suçlaması

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Tron'un kurucusu Justin Sun'a dolandırıcılık suçlaması yöneltirken, oyuncu Lidsay Lohan'ın aralarında bulunduğu 8 ünlü ismi kripto varlıkları yasa dışı bir şekilde tanıtmakla suçladı.

23 Mart 2023 | 10:24
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8 ünlü isme yasa dışı kripto para reklamı suçlaması

SEC'ten yapılan açıklamada, Sun ve 8 ünlü isme kripto varlıkların yasa dışı satışı ve tanıtımı nedeniyle dava açıldığı bildirildi.

Kripto varlık girişimcisi Sun ve şirketlerine "dolandırıcılık ve diğer menkul kıymet yasalarını ihlal" suçlaması yöneltildiği belirtilen açıklamada, Sun ile sahibi olduğu Tron Foundation, BitTorrent Foundation ve Rainberry şirketlerinin kripto varlıklar Tronix (TRX) ve BitTorrent'in (BTT) kayıt dışı arzı ve satışıyla suçlandığı kaydedildi.

Sun ve şirketlerinin TRX için ikincil piyasayı hileli bir şekilde manipüle etmekle suçlandığı da belirtilen açıklamada, ayrıca BTT'yi tanıtmaları için ünlülere de ödeme yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Lindsay Lohan, Jake Paul, Soulja Boy olarak bilenen DeAndre Cortez Way, Austin Mahone, Kendra Lust, Lil Yachty, Ne-Yo ve Akon gibi ünlü isimlerin yasa dışı bir şekilde TRX ve BTT'yi tanıtmakla suçlandığı kaydedildi.

SEC'in açıklamasında Cortez Way ve Mahone dışındaki ünlülerin 400 bin dolardan fazla ceza ödeyerek anlaşma yoluna gittikleri belirtildi.

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