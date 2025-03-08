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Beyaz Saray’da ilk Kripto Zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine ve Ticaret bakanlıklarının rezerv için ilave Bitcoin edinmenin yeni yollarını araştıracağını bildirdi.

08 Mart 2025 | 09:26
Beyaz Saray’da ilk Kripto Zirvesi

Trump, Beyaz Saray Kripto Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, geçen yıl ABD'yi "dünyanın Bitcoin süper gücü" ve "gezegenin kripto başkenti" yapma sözü verdiğini anımsatarak, bu sözü yerine getirmek için tarihi bir adım attıklarını ifade etti.

Dün imzaladığı Stratejik Bitcoin Rezervi kurulmasına ilişkin kararnameye işaret eden Trump, söz konusu rezervin sanal bir "Fort Knox" olacağını söyledi.

Trump, ABD federal hükümetinin en büyük Bitcoin sahipleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, çeşitli davalar yoluyla elde edilenler dahil 200 bin Bitcoin sahibi olduğunu ve bu mevcut varlıkların yeni rezervin temelini oluşturacağını bildirdi.

"Hazine ve Ticaret bakanlıkları, vergi mükelleflerine maliyet getirmemesi koşuluyla, rezerv için ilave Bitcoin biriktirmenin yeni yollarını araştıracak." diyen Trump, Bitcoin dışındaki dijital varlıkların, uygun şekilde yönetilecekleri yeni bir ABD dijital varlık stokunda tutulacağını kaydetti.

Trump, aynı zamanda bürokrasinin kriptoya karşı savaşını sona erdirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, dolar destekli sabitcoin ve dijital varlık piyasası için yasa tasarıları üzerinde çalışan Kongre üyelerinin çabalarını desteklediğini belirtti.

Bunun finans sektöründe ekonomik büyüme ve inovasyon için muazzam bir fırsat olduğunun altını çizen Trump, ağustos tatilinden önce bu tasarının Kongre'den geçmesini umduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Bitcoin rezervini ABD'nin bilançosunun varlık tarafını güçlendirmek için kullanacaklarını anlattı.

Sabitcoin düzenlemesi üzerinde çok düşüneceklerini vurgulayan Bessent, "Doları dünyadaki hakim rezerv para birimi olarak tutacağız ve bunu yapmak için de sabitcoinleri kullanacağız." dedi.

İlk kez düzenlenen Kripto Zirvesi'ne, Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu'nun diğer üyeleri, kripto endüstrisinin önde gelen isimleri, üst düzey yöneticiler ve yatırımcılar katıldı.

 

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