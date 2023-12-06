Lider kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 44 bin 488 dolara kadar yükseldi. Saat 10:00 itibarıyla 38 bin 700 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Bitcoin neden yükseliyor

Bitcoin'in fiyatı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonu) yakında onaylayacağına ilişkin beklentilerin artmasının etkisiyle son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazandı. ABD'de enflasyonun yavaşladığını gösteren verilerin Fed'in faiz artırımlarını tamamladığına ilişkin öngörüleri desteklemesi de Bitcoin'deki artışı destekledi.

2021 yılının kasım ayında 68 bin 990 doları gören Bitcoin, o tarihten bu yana yaklaşık olarak yüzde 39 değer kaybetti.