Bitcoin durdurulamıyor: Yeni tarihi zirve

Geçtiğimiz hafta Trump'ın ABD seçimlerinden zaferle ayrılmasının ardından kripto paraların toplam piyasa değerinde 750 milyar dolarlık artış yaşandı. Biden yönetiminin tersi bir şekilde 'kripto para dostu' olarak tanınan Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin etkisiyle son 1 haftada Bitcoin yüzde 30, Ethereum ise yüzde 37 değer kazandı.



Bitcoin yeni 89.956 bin doları görerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. TSİ 10:47 itibarıyla ise yüzde 10 yükselişle 89 bin 346 dolar civarında işlem görüyor.

Bitcoin'deki bu yükseliş altcoinlerin de çoğuna yansıdı. Piyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto para olan Ethereum 3 bin 394'i gördü.