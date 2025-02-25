ARA
DOLAR
36,46
0,07%
DOLAR
EURO
38,27
0,29%
EURO
GRAM ALTIN
3436,09
-0,59%
GRAM ALTIN
BIST 100
9522,24
-0,55%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bitcoin neden düşüyor?

Bitcoin'in fiyatı küresel ekonomideki belirsizliklerle yüzde 6'dan fazla düştü

25 Şubat 2025 | 12:07
Bitcoin neden düşüyor?

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 7,51 azalarak, 2 trilyon 910 milyar dolara geriledi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte satış baskısıyla yüzde 6,08 düşerek, TSİ 11.20 itibarıyla 89 bin 929 dolara indi. Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 5,64 düzeyinde oldu.

Piyasa değeri bakımından 2'inci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 10,98 değer kaybederek, 2 bin 408 dolara geriledi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara yönelik enflasyonist endişelerin ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadeleyi beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği beklentisinin kripto paralar gibi riskli varlıklarda satış baskısı yarattığını belirtiyor.

Kripto para borsası Bybit'teki bir Ethereum soğuk cüzdan kontrolünün ele geçirilmesi ve yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki varlıkların bilinmeyen bir adrese aktarılmasının da piyasada endişe yarattığına işaret ediliyor. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3436,09 -0,59%
  • ALTIN ONS 2931,1 -0,66%
  • BIST 100 9522,24 -0,55%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,766 0,025%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42623 -0,01577%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,6 -1,4534%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,4612 0,0705%
  • EURO/DOLAR 1,0497 0,3015%
  • EURO/TURK LIRASI 38,2732 0,2908%
  • STERLIN/DOLAR 1,26593 0,29512%
Borsa Haberleri
Borsayla ilgili öngörüler, yorumlar ne? Hangi kritik seviyeler takip edilmeli?
Borsa için 2 yorum
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var: Yüzde 831
24 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler izlenecek?
ASELSAN'dan 96,9 milyon avroluk sözleşme
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var (24 Şubat)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 3 şirket
Borsadaki fiyat hareketliliği hakkında yanıltıcı haberlere soruşturma
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
CCOLA, ENKA, SASA, TOASO, AEFES... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK duyurdu: Olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başladı
21 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsa İstanbul'da gong Bulls GSYO için çaldı
20 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
Borsayla ilgili öngörüler, yorumlar ne? Hangi kritik seviyeler takip edilmeli?
Borsa için 2 yorum
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var: Yüzde 831
24 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler izlenecek?
ASELSAN'dan 96,9 milyon avroluk sözleşme
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var (24 Şubat)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 3 şirket
Borsadaki fiyat hareketliliği hakkında yanıltıcı haberlere soruşturma
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
CCOLA, ENKA, SASA, TOASO, AEFES... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK duyurdu: Olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başladı
21 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsa İstanbul'da gong Bulls GSYO için çaldı
20 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL