En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in değeri 116 bin doları aşarak rekor kırdı. Bitcoin'deki artış 24 saatte yaklaşık yüzde 5 oldu.
- Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimleri yapacağına yönelik beklentilerin arttığını, küresel piyasalarda risk iştahının yükseldiğini belirtiyor.
- ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para yanlısı yaklaşımının da piyasalarda olumlu karşılandığına işaret eden analistler, kripto para yatırımları yapan şirketlerin sayısında artış yaşandığını ifade ediyor.
- Finans danışmanlık firması deVere Group’un CEO’su Nigel Green The Independent’a "Bitcoin, ABD'de ulusal ekonomik düşüncenin merkezine ve aynı zamanda kurumsal hazine politikasına ve kurumsal portföylere çekiliyor" diyor.
- Trump'ın sosyal medya şirketi "Trump Media and Technology Group" Bitcoin hazinesi oluşturmak üzere 2,5 milyar dolar toplayacağını bildirmişti.