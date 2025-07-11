En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in değeri 116 bin doları aşarak rekor kırdı. Bitcoin'deki artış 24 saatte yaklaşık yüzde 5 oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimleri yapacağına yönelik beklentilerin arttığını, küresel piyasalarda risk iştahının yükseldiğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para yanlısı yaklaşımının da piyasalarda olumlu karşılandığına işaret eden analistler, kripto para yatırımları yapan şirketlerin sayısında artış yaşandığını ifade ediyor.

Finans danışmanlık firması deVere Group’un CEO’su Nigel Green The Independent’a "Bitcoin, ABD'de ulusal ekonomik düşüncenin merkezine ve aynı zamanda kurumsal hazine politikasına ve kurumsal portföylere çekiliyor" diyor.

Trump'ın sosyal medya şirketi "Trump Media and Technology Group" Bitcoin hazinesi oluşturmak üzere 2,5 milyar dolar toplayacağını bildirmişti.