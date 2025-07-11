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Bitcoin neden yükseliyor? (11 Temmuz)

Bitcoin'in fiyatı, yatırımcıların artan risk iştahı ve kurumsal şirketlerin talebi nedeniyle 116 bin dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

11 Temmuz 2025 | 05:53
Son Güncellenme: 11 Temmuz 2025 | 05:53
Bitcoin neden yükseliyor? (11 Temmuz)

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in değeri 116 bin doları aşarak rekor kırdı. Bitcoin'deki artış 24 saatte yaklaşık yüzde 5 oldu.

  • Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimleri yapacağına yönelik beklentilerin arttığını, küresel piyasalarda risk iştahının yükseldiğini belirtiyor.
  • ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para yanlısı yaklaşımının da piyasalarda olumlu karşılandığına işaret eden analistler, kripto para yatırımları yapan şirketlerin sayısında artış yaşandığını ifade ediyor.
  • Finans danışmanlık firması deVere Group’un CEO’su Nigel Green The Independent’a "Bitcoin, ABD'de ulusal ekonomik düşüncenin merkezine ve aynı zamanda kurumsal hazine politikasına ve kurumsal portföylere çekiliyor" diyor.
  • Trump'ın sosyal medya şirketi "Trump Media and Technology Group" Bitcoin hazinesi oluşturmak üzere 2,5 milyar dolar toplayacağını bildirmişti.
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