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Bitcoin, tarifelerin 90 gün durdurulmasıyla 82 bin doların üzerine çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmasının ardından Bitcoin, 82 bin doları aştı.

09 Nisan 2025 | 22:03
Bitcoin, tarifelerin 90 gün durdurulmasıyla 82 bin doların üzerine çıktı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 2 trilyon 630 milyar dolara ulaştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmasıyla yüzde 7’den fazla artarak 82 bin doların üzerine çıktı.

TSİ 21.31 itibarıyla 82 bin 662 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 5’in altında geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurdu.

Başkan Trump, Truth Social sosyal medya hesabından tarifelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Çin'in dünya piyasalarına gösterdiği "saygısızlık" nedeniyle ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifeyi derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e çıkardığını belirten Trump, "Umarım yakın gelecekte Çin, ABD'yi ve diğer ülkeleri sömürme devrinin artık sürdürülemez ve kabul edilemez olduğunu fark eder." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Ticaret Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği yetkilileriyle, ticaret, ticaret engelleri, tarifeler, kur manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini aktardı.

Bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını belirten Trump, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını kaydetti.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 4 değer kazanarak 1661 dolar seviyesine yükseldi.

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Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklaması yapan 6 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 5 şirket
Kesinleşen temettü kararını duyurdu: 53,73 TL
Borsa günü yükselişle kapattı: Yarın hangi veriler var?
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