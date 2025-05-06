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Kripto milyonerinin babası kaçırıldı, parmağı kesildi

Fransız polisi kripto para milyonerlerinin kaçırılma olaylarını araştırıyor

05 Mayıs 2025 | 15:30
Son Güncellenme: 05 Mayıs 2025 | 21:45
Kripto milyonerinin babası kaçırıldı, parmağı kesildi

Guardian'ın haberine göre Fransız polisi, kripto para sektöründe faaliyet gösteren kişilere yönelik bir dizi kaçırma vakasını soruşturuyor. Son olayda, 60 yaşındaki bir adam Paris'te kaçırıldı, iki gün boyunca rehin tutuldu ve saldırganlar tarafından bir parmağı kesildi. Saldırganlar, adamın kripto para milyoneri olan oğlundan fidye talep etti.

Olayın kurbanı Paris'te sabah saat 10.30'da yürürken dört maskeli kişi tarafından zorla bir araca bindirildi. Cumartesi akşamı, Paris'in güneyindeki Essonne bölgesindeki bir eve düzenlenen polis baskınıyla kurtarıldı. Olay yerinde yaşları 20 ile 27 arasında değişen beş kişi gözaltına alındı.

Savcılık, kurbanın kripto para sektöründe servet edinmiş bir adamın babası olduğunu ve suçun fidye talebiyle ilgili olduğunu belirtti. Kaçırılan adamın eşi, hem eşinin hem de oğlunun daha önce tehditler aldığını ifade etti.

Bu olay, Fransa ve Batı Avrupa'da kripto para sektöründeki kişilere yönelik artan kaçırma vakalarının son örneği. Ocak ayında, kripto firması Ledger'ın kurucu ortağı David Balland Fransa'nın merkezinde kaçırıldı; Balland'ın da bir parmağı kesildi. Aralık 2024'te, Dubai merkezli bir kripto para influencer'ının babası Fransa'nın doğusunda kaçırıldı ve daha sonra Normandiya'da dövülmüş ve benzinle ıslatılmış halde bulundu.

Fransız yetkililer, kripto para sektöründeki zengin bireyleri hedef alan bu tür suçların artmasından endişe duyuyor ve soruşturmalarını yoğunlaştırıyor. Son dönemde yaşanan kripto para kaçırma olaylarının birbiriyle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.


 

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Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
Nisanda borsada otomotiv şirketleri arasında tek şirket kazandırdı
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Galatasaray borsada da yatırımcısını üzmedi
GERİ
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