Kripto para dünyasını sarsan ölümler

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Rus milyarder Vyacheslav Taran, İsviçre'den Monako'ya giderken helikopterinin düşmesi sonucu öldü. Libertex'in kurucusu kripto para milyarderi, birkaç hafta içinde beklenmedik bir şekilde ölen üçüncü sektör lideri oldu.



53 yaşındaki kripto para girişimcisi Taran'ın sahibi olduğu Libertex Group'tan yapılan yazılı açıklamada, "Libertex Group Yönetim Kurulu Başkanı Vyacheslav Taran'ın 25 Kasım 2022 Cuma günü Monako'ya giderken meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle teyit ediyoruz" denildi.



İngiltere'de yayın yapan Daily Mail gazetesinin haberine göre, Taran'ın İsviçre'nin Lozan kentinden havalanan helikopteri Villefranche-sur-Mer beldesi yakınlarında düştü. Kazada Taran'la birlikte helikopter pilotu da yaşamını yitirdi.



İngiliz Daily Mail'e göre yaşanan bu durum son dönemde 3. kripto para girişimcisinin ölümüne işaret ediyor. Haberde "53 yaşındaki kripto para milyarderi Vyacheslav Taran, birkaç hafta içinde beklenmedik bir şekilde ölen üçüncü sektör lideri oldu" denildi.

TİANTİAN KULLANDER

30 yaşındaki Tiantian Kullander, yakın zamanda değeri 3 milyar dolar olan bir kripto para ticaret platformu olan Amber Group'un kurucu ortağıydı.

Şirket Cuma günü yaptığı açıklamada, Kullander'in 23 Kasım'da 'beklenmedik bir şekilde uykusunda' öldüğünü duyurdu. Singapur merkezli şirket, Kullander'in nerede vefat ettiğini söylemedi. Pazartesi günü bir ölüm nedeni de açıklanmamıştı.Eski bir Morgan Stanley ve Goldman Sachs çalışanı olan Kullander 2017'de Amber Group'u kurdu. Firma geçen yıl aldığı yatırımla 3 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

NİKOLAY MUSHEGİAN

Bir başka kripto para platformu MakerDAO'nun kurucularından olan 29 yaşındaki Nikolai Mushegian 29 Ekim'de Porto Riko'da denizde boğularak yaşamını yitirdi. Mushegian'ın ölümünden bir süre önce CIA ve Mossad'ın peşinde olduğuna yönelik komplo teorisi tweetleri atması sosyal medyanın dikkatini çekti. Daily Mail'e göre genç milyonerin geçmişte akıl sağlığı sorunları vardı ve ailesi ölümünün normal bir kaza olduğunu düşünüyor. İş arkadaşlarından bazıları, ölümünün şüpheli olduğu fikrine kapıldı.



Ancak Daily Mail'e göre annesi ölümünün komplo tweetleriyle hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı ve "O güzel bir adamdı ve kalbinde bir çocuktu. Aynı zamanda inanılmaz bir vizyonerdi, insanlara çok sık zeki demem ama Nikolai muhteşemdi. Ve zeki insanlar bazen deliliğin eşiğine gelirler" dedi.



Nikolai'nin ailesi, onun iyiliği için o kadar endişelenmişti ki, babası, 6 milyon dolarlık bir evde yaşadığı söylenen Porto Riko, Condado'ya onunla kalmaya gitmişti.