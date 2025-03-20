Türkiye'de 10 milyon civarında kripto varlık yatırımcısı olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle toplumun önemli kesiminin sahip olduğu kripto varlıklara yönelik düzenlemeler yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

ABD'de tekrar başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın iyimser söylemleriyle yatırımcı sayısında küresel çapta artış yaşanan kripto varlıklar, miras ve icra takibi gibi işlemlerle gündeme gelmeye başladı.

KRİPTO VARLIKLAR MİRAS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, medeni kanuna göre mirasçıların, miras bırakanın haklarını ve alacaklarını doğrudan doğruya, bir bütün olarak ve kanun gereğince kazandığını belirterek, bu konuda ayrı bir yasal düzenlemeye gerek olmaksızın kripto varlıkların da murisin malvarlığı hakkı olarak terekeye (ölen kişinin mal varlığı) dahil edildiğini söyledi.

Dönmez, kripto varlıkların vasiyetname ya da miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarrufla mirasçılara geçmesinin de sağlanabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Murisin kripto varlıkları, bir kripto varlık hizmet sağlayıcıda veya yeni düzenlemeler akabinde bir saklama kuruluşunda bulunuyorsa mirasçıların, ilgili kripto varlık hizmet sağlayıcıya veya saklama şirketine veraset ilamı, ölüm belgesi ve gereken diğer belgelerle başvurup talepte bulunmaları yeterli olacaktır. Ancak murisin kripto varlıkları bir soğuk cüzdanda saklanıyor ise cüzdana ait şifrenin bilinmesi veya öğrenilmesi varlıklara ulaşmak için tek seçenektir."

Kripto cüzdanlara yönelik icra işlemlerine de değinen Dönmez, borçlunun malvarlığına dahil olan kripto varlıklarına karşı da icra takibi başlatılmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Dönmez, Sermaye Piyasası Kanunu'nda (SPK) kripto varlık hizmet sağlayıcı müşterilerine ait nakit ve kripto varlıklara ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli taleplerin münhasıran kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yerine getirileceğinin açık bir şekilde ifade edildiğini vurguladı.

‘EKONOMİK DEĞERİ OLAN HER TÜRLÜ MAL VARLIĞI MİRAS KAPSAMINA GİRER’

Avukat Özlem Kurt da ekonomik değeri olan her türlü mal varlığı değerinin miras kapsamına girdiğini ifade etti.

Türk Medeni Kanunu’nun 599. maddesi uyarınca mirasçıların, miras bırakanın ölümü anında tüm malvarlığı hak ve borçlarını bir bütün halinde kazandığını belirten Kurt, şöyle devam etti:

"Ayrıca mirasçılar, miras bırakanın ayni haklarını, alacaklarını ve diğer malvarlığı haklarını doğrudan doğruya kazanırlar. Buna göre medeni kanunda kripto paralara özgü özel bir hüküm olmasa da ekonomik değeri olan kripto varlıkların da diğer malvarlığı kapsamında değerlendirilerek mirasçılara intikal etmesi söz konusudur."

Kurt, Türk Medeni Kanunu’nun yanı sıra vergi mevzuatının da kripto paraların mirasa konu olabileceğini zımnen teyit ettiğini aktararak, Kripto varlıkların mirasçılara intikal edebilmesi için mirasçıların öncelikle, vefat eden kişinin kripto varlıklarının varlığını ve miktarını tespit etmeleri gerektiğini ifade etti.

Kripto varlık sahibi vefat eden kişinin bu varlıklarından mirasçılarını haberdar etmesi ve bilgileri güvenli bir şekilde mirasçılara ulaştırmış olmasının kritik öneme sahip olduğunu anlatan Kurt, hukuki geçerliliği olan ve kripto varlıkların intikali konusunda açık talimatlar içeren bir vasiyetname hazırlanmasının olası kayıpların önüne geçeceğini söyledi.

KRİPTO VARLIKLARA İCRA TAKİBİ BAŞLATILABİLİYOR

Kurt, kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak kripto varlıkların konu olduğu hukuki işlemlerin de sayısının hızla arttığını kaydederek, en sık sorulan başında kripto varlıkların icra takibine konu olup olmadığının geldiğini bildirdi.

Mevcut hukuki düzenlemelere göre kripto varlıkların haczedilmesine engel bir hükmün bulunmadığını, 2024 yılında yapılan yasal değişikliklerle bu konunun daha da netleştiğini ifade eden Kurt, şunları söyledi:

"7518 sayılı Kanun ile SPK’ye eklenen 99/B maddesi, kripto varlıkların haczedilebileceğini açıkça düzenlemiş ve İcra İflas Kanunu çerçevesinde bunların bilişim sistemleri üzerinden sorgulanarak elektronik ortamda haczedilebileceğini hükme bağlamıştır. Henüz UYAP üzerinden kripto hesaplarına haciz uygulaması tam anlamıyla devreye girmemiş olsa da yakın gelecekte sistem entegrasyonu sağlanarak bu sürecin daha etkin hale gelmesi beklenmektedir." AA