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Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarından kripto para vurgunu

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, Atomic Wallet isimli kripto para uygulaması üzerindeki 100 milyon dolardan fazla değerde dijital parayı çaldığı ortaya çıktı.

14 Haziran 2023 | 11:49
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Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarından kripto para vurgunu

Kripto para analizi firması Elliptic'in blog sayfasına göre, bilgisayar korsanları Atomic Wallet'taki 5 bin 500'den fazla dijital cüzdanı ele geçirdi.

Söz konusu bilgisayar korsanlarının "Lazarus" ismiyle bilinen Kuzey Kore merkezli siber suç çetesinin mensupları olduğu belirlendi.

Estonya merkezli Atomic Wallet ise söz konusu olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Şirket daha önce sistemlerine sızıldığını kabul etmiş ve bunu soruşturmak üzere analiz firması Chainalysis ile anlaşmıştı.

Birleşmiş Milletler, 2023 başında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin 2022'de bir önceki yıla göre daha çok dijital para hırsızlığı yaptığını ortaya koymuştu.

Uluslararası gözlemciler, çalınan bu paraların Kuzey Kore'nin yaptırımlara maruz kalan nükleer ve füze programlarına aktarıldığını belirtiyor.

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