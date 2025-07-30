Martı'dan dikkat çeken Bitcoin kararı

Şirketin kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem’in yaptığı açıklamaya göre, Martı nakit rezervlerinin yüzde 20’sini dijital kripto varlıklara yatırma kararı aldı. Bu yatırımların ilk adımı olarak Bitcoin tercih edildi.

Öktem, bu kararı "Dijital varlıkları uzun vadeli bir değer saklama aracı olarak görüyoruz" sözleriyle duyurdu.

Martı, şirket operasyonlarında kullanılmayan nakit miktarını farklı piyasa koşullarında değerini koruyabilecek bir yatırım aracına dönüştürmeyi hedefliyor.

Martı’nın paylaşımlı yolculuk ve diğer ulaşım hizmetlerine yönelik büyüme planları ise aynı şekilde devam edecek. Öktem, bu yatırımların mevcut bütçeyi ve operasyonel stratejileri etkilemeyeceğini vurguladı.