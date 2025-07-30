ARA
DOLAR
40,46
0,13%
DOLAR
EURO
47,47
-0,08%
EURO
GRAM ALTIN
4444,53
-0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
10596,42
-0,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Martı'dan dikkat çeken Bitcoin kararı

Paylaşımlı yolculuk hizmetleriyle bilinen Martı, finansal stratejisinde önemli bir değişikliğe gitti.

30 Temmuz 2025 | 12:28
Son Güncellenme: 30 Temmuz 2025 | 12:35
Martı'dan dikkat çeken Bitcoin kararı

Şirketin kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem’in yaptığı açıklamaya göre, Martı nakit rezervlerinin yüzde 20’sini dijital kripto varlıklara yatırma kararı aldı. Bu yatırımların ilk adımı olarak Bitcoin tercih edildi.

Öktem, bu kararı "Dijital varlıkları uzun vadeli bir değer saklama aracı olarak görüyoruz" sözleriyle duyurdu. 

Martı, şirket operasyonlarında kullanılmayan nakit miktarını farklı piyasa koşullarında değerini koruyabilecek bir yatırım aracına dönüştürmeyi hedefliyor.

Martı’nın paylaşımlı yolculuk ve diğer ulaşım hizmetlerine yönelik büyüme planları ise aynı şekilde devam edecek. Öktem, bu yatırımların mevcut bütçeyi ve operasyonel stratejileri etkilemeyeceğini vurguladı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL