Blokzincir analiz şirketi Chainalysis’in yayımladığı rapora göre, yalnızca kripto platformlarından çalınan tutar 2,17 milyar dolara ulaştı.

Bu rakam, 2024’ün tamamında gerçekleşen 1,87 milyar dolarlık hırsızlığı şimdiden geride bıraktı. Yıl sonunda bu miktarın 4 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

CNBC'nin rapora dayandırdığı habere göre en büyük kayıp, Şubat ayında Dubai merkezli kripto borsası Bybit’e yönelik siber saldırı sonucu meydana geldi.

Kuzey Kore bağlantılı olduğu belirtilen bilgisayar korsanları, bu saldırıyla 1,5 milyar dolarlık kripto varlığı ele geçirdi.

Ancak artış yalnızca siber saldırılarla sınırlı değil. Bireysel kripto cüzdanlarına yönelik fiziksel saldırılarda da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Chainalysis, çalınan toplam varlıkların yüzde 23’ünden fazlasının kişisel cüzdanlardan alındığını, saldırganların giderek fiziksel şiddet ve tehdit yöntemlerine başvurduğunu bildirdi.