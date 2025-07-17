ARA
DOLAR
40,28
0,07%
DOLAR
EURO
46,83
0,12%
EURO
GRAM ALTIN
4320,32
-0,16%
GRAM ALTIN
BIST 100
10370,71
2,46%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Milyar dolarlık kayıp: Kripto piyasası hedefte

2025’in ilk altı ayında suçlular tarafından kripto para platformlarından ve bireysel cüzdanlardan toplamda 2,8 milyar dolardan fazla dijital varlık çalındı.

17 Temmuz 2025 | 16:04
Son Güncellenme: 17 Temmuz 2025 | 18:11
Milyar dolarlık kayıp: Kripto piyasası hedefte

Blokzincir analiz şirketi Chainalysis’in yayımladığı rapora göre, yalnızca kripto platformlarından çalınan tutar 2,17 milyar dolara ulaştı. 

Bu rakam, 2024’ün tamamında gerçekleşen 1,87 milyar dolarlık hırsızlığı şimdiden geride bıraktı. Yıl sonunda bu miktarın 4 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

CNBC'nin rapora dayandırdığı habere göre en büyük kayıp, Şubat ayında Dubai merkezli kripto borsası Bybit’e yönelik siber saldırı sonucu meydana geldi. 

Kuzey Kore bağlantılı olduğu belirtilen bilgisayar korsanları, bu saldırıyla 1,5 milyar dolarlık kripto varlığı ele geçirdi. 

Ancak artış yalnızca siber saldırılarla sınırlı değil. Bireysel kripto cüzdanlarına yönelik fiziksel saldırılarda da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Chainalysis, çalınan toplam varlıkların yüzde 23’ünden fazlasının kişisel cüzdanlardan alındığını, saldırganların giderek fiziksel şiddet ve tehdit yöntemlerine başvurduğunu bildirdi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL